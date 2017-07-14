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Lüksemburglu avcılar 350 kilo ağırlığında domuz avladı

Tokat’ta av sezonunun açılmasıyla birlikte Lüksemburg’dan kentte gelen 3 avcı 350 kilo ağırlığındaki dev bir domuz avladı.

Lüksemburglu avcılar 350 kilo ağırlığında domuz avladı

Tokat’ta av sezonunun açılmasıyla birlikte Lüksemburg’dan kentte gelen 3 avcı 350 kilo ağırlığındaki dev bir domuz avladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:43
Lüksemburglu avcılar 350 kilo ağırlığında domuz avladı
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MAX Paul Leon Bofferding, Tom Jean Joseph Wersandt ve Michell Wersandt isimlerindeki 3 avcı Lüksemburg’dan yaban domuzu avlamak için Tokat’a geldi. Avcılar, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gerekli izni aldıktan sonra müdürlüğün belirlediği av bölgelerinde yaban domuzlarının peşine düştü.Tokat’ta sürdükleri av boyunca 12 tane yaban domuzu vuran Max, Tom ve Michell’in avladığı dev yaban domuzu ise büyük ilgi gördü. Avcılar, 10 yaşında olduğu değerlendirilen 350 kilogram ağırlığa, 25 santimetre diş uzunluğuna sahip yaban domuzu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
TokatDomuzLüksemburg
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