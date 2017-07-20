Lüks otomobilde hava yastığı dehşeti!

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde iki lüks otomobilin karıştığı trafik kazasında, işadamı Abdullah Tarakçı'nın kullandığı otomobilin açılan hava yastığı işadamının boğazını kesti. Hava yastığının içinden kaza anında 13 santimetrelik parça fırladığı ve Tarakçı'nın boğazını kestiği kaydedildi. Ağır yaralanan işadamının kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı verdiği kaydedildi.Olay geçtiğimiz hafta Gaziemir Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya'daki Tarakçıoğlu İnşaat'ın sahibi işadamı Abdullah Tarakçı, yönetimindeki lüks otomobiliyle seyir halindeyken öndeki bir başka lüks otomobilin ani durması sonucu kaza yaptı. Kazanın ardından Tarakçı'nın otomobilindeki hava yastıkları açıldı. Devreye giren hava yastığının içinden çıkan 13 santimetrelik bir cisim talihsiz adamın çenesinin sol tarafından girerek dişlerini, dilini, nefes borusunu ve şah damarının yanındaki damarları parçaladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü aracından indiğinde Tarakçı'nın kanlar içinde kaldığını görerek durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Tarakçı'yı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede ameliyata alınan Tarakçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yeni Asır