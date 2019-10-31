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Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinde 13 gündür devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu. Hariri 2017 yılında da istifa kararı almış fakat kararı duyurduktan 17 gün sonra istifasını geri çektiğini duyurmuştu

GÜNDEM 29.10.2019, 17:13
Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti
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LÜBNAN Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinde 13 gündür devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu. Hariri 2017 yılında da istifa kararı almış fakat kararı duyurduktan 17 gün sonra istifasını geri çektiğini duyurmuştu.

Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakan Hariri, Lübnan'da 13 günden beri devam eden hükümet karşıtı protestoları sona erdirecek çözüm yolları için istişare görüşmelerini aralıksız sürdürüyordu.

HİZBULLAH VE EMEL HAREKETİ YANLILARI GÖSTERİCİLERE SALDIRDI

Bu arada Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlattığı hükümet karşıtı protestolarına devam ediyor.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut'un doğusu ile batısını ayıran köprü gösteri noktasında toplanan göstericilere saldırdı.

İki taraf arasında çıkan arbede de bir gösterici yaralanırken, güvenlik güçleri araya girerek olayların büyümesini engelledi.

Lübnan'da Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bir reform paketini Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı.

Hariri, 2020 bütçesinin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı.

Meydanları dolduran büyük kalabalıklar ise hükümetin söz konusu reform paketine rağmen eylemlerini sona erdirmemişti.

#Lübnan Başbakanı #Hariri istifa
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