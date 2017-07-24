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LÖSEV 'İyilikler tırı'

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) yardım dağıtan "İyilikler tırı" Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelerek 35 aileye gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda ve kırmızı et yardımında bulundu

LÖSEV 'İyilikler tırı'

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) yardım dağıtan "İyilikler tırı" Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelerek 35 aileye gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda ve kırmızı et yardımında bulundu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:08
LÖSEV 'İyilikler tırı'
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GIDA, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda, kırmızı et gibi malzemeleri yüklü olan tır Atatürk Anıtı arkasında Lösemili çocuklar ve aileleri ile buluştu. Yapılan yardımla ilgili olarak açıklamada bulunan LÖSEV Batı Karadeniz sorumlusu Sosyolog Özge İzmirli, belirlenen ailelere yardımları ulaştırmak amacıyla Karadeniz turu gerçekleştirildiğini, yardım edilen aileleri hem yakından tanımak hem de onların kendilerini tanımaları açısından da bu projenin yararlı olacağını söyledi. İzmirli konuşmasında, "Şu anda burada Zonguldak'ta ki ailelerimize yardım dağıtmak için bulunuyoruz. Kırmızı et, kuru gıda, kıyafet, oyuncak, kırtasiye, tekstil gibi yardımlarımızı ailelerimizle bir araya gelerek elden iletiyoruz. Onlarda hem bizlerle tanışmış oluyorlar hem de bizler onları tanımış oluyoruz. Böyle bir Karadeniz turumuz var. Zonguldak'tan başlıyoruz. Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasra'ya kadar devam edecek. Turumuz önümüzdeki hafta da devam edecek" dedi.
LÖSEV'in İyilik tırına gelen ailelerle yakından ilgilenen LÖSEV Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Adik' de LÖSEV'in yardımlarla ayakta duran bir vakıf olduğunu, vatandaşların vakfa karşı daha duyarlı olmalarını istediklerini kaydetti. 35 aileye yardım yapıldığını ifade eden Adik "LÖSEV tırımız geldi. Zonguldak ve ilçelerinde ki ailelere yardım dağıtıyoruz. Belirlenen ailelerle birlikte burada çocuklarla hem Animasyon gösterileri ile eğlendirerek ailelere yardımları iletiyoruz. Etinden kuru gıdasına kadar oyuncaktan giysiye kadar her şey elimizde mevcut. LÖSEV olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bağışlarla ayakta duran bir kurumuz. Bağışların LÖSEV' e yönlendirmelerini istiyoruz. LÖSEV'in tanıtım önemli. Duyarlılık hepsinden daha önemli. Bu şekilde yardımcı olmaları güzel olur" diye konuştu.
LÖSEV Zonguldak İl Başkanı Tarkan Adik, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a da teşekkür etti. Etkinlik kapsamında lösemili çocukları palyaçolar da eğlendirerek moral verdi.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 16:27
Anahtar Kelimeler:
İyilikler TırıLÖSEV
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