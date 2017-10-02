Liseyi karıştıran cinsel istismar! Cep telefonuyla çekip...

OLAY, geçen yıl 10 Kasım'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir lisede meydana geldi.

İddiaya göre sınıf arkadaşları B.Ş.yi (15) üst sınıftan biri ile okul dışında öpüşürken gördü. Arkadaşları B.Ş'yi kameraya çekti.

Yaşları 15 olan M.Ş., O.K. ve M.Y. bu görüntüyü B.Ş'nin ailesine göstermekle tehdit ederek B.Ş'ye cinsel istismarda bulundu.

Olayın okul yönetimi tarafından duyulmasının ardından açılan soruşturmada 3 öğrenci gözaltına alındı.

3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada tutuksuz yargılan üç lise öğrencisi ve videosunu çektikleri mağdur kız öğrenci ile şikayetçi annesi hazır bulundu.

2 YIL 9 AY CEZA ALDILAR ANCAK...

Suçlamaları kabul etmeyen sanık lise öğrencileri, video çekmediklerini belirterek tahliyelerini talep etti. Şikayetçi olan B.Ş ve annesi N.Ş. öğrencilerin cezalandırılmasını istedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti videoyu çeken ve istismarda bulunan M.Ş.'ye 3 yıl 9 ay, O.K. ve M.Y.'ye de 2'şer yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, cezalarda hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

