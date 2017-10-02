Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103873
ALTIN
146.310
DOLAR
3.5664
STERLİN
4.7369
EURO
4.1913
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay...
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem olacak aparat
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem...
Apple, 2018’de 'ucuz' bir iPhone modeli üretecek!
Apple, 2018’de 'ucuz' bir iPhone...
banner468

Liseyi karıştıran cinsel istismar! Cep telefonuyla çekip...

Kayseri'de bir lisede sınıf arkadaşına şantajda ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 lise öğrencisinden ikisi 2'şer yıl 9'ar ay, diğeri ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme cezayı erteledi

Liseyi karıştıran cinsel istismar! Cep telefonuyla çekip...

Kayseri'de bir lisede sınıf arkadaşına şantajda ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 lise öğrencisinden ikisi 2'şer yıl 9'ar ay, diğeri ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme cezayı erteledi

02 Ekim 2017 Pazartesi 16:42
Liseyi karıştıran cinsel istismar! Cep telefonuyla çekip...
banner404

OLAY, geçen yıl 10 Kasım'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir lisede meydana geldi.

İddiaya göre sınıf arkadaşları B.Ş.yi (15) üst sınıftan biri ile okul dışında öpüşürken gördü. Arkadaşları B.Ş'yi kameraya çekti.

Yaşları 15 olan M.Ş., O.K. ve M.Y. bu görüntüyü B.Ş'nin ailesine göstermekle tehdit ederek B.Ş'ye cinsel istismarda bulundu.

Olayın okul yönetimi tarafından duyulmasının ardından açılan soruşturmada 3 öğrenci gözaltına alındı.

3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada tutuksuz yargılan üç lise öğrencisi ve videosunu çektikleri mağdur kız öğrenci ile şikayetçi annesi hazır bulundu.

2 YIL 9 AY CEZA ALDILAR ANCAK...

Suçlamaları kabul etmeyen sanık lise öğrencileri, video çekmediklerini belirterek tahliyelerini talep etti. Şikayetçi olan B.Ş ve annesi N.Ş. öğrencilerin cezalandırılmasını istedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti videoyu çeken ve istismarda bulunan M.Ş.'ye 3 yıl 9 ay, O.K. ve M.Y.'ye de 2'şer yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, cezalarda hükmün geri bırakılmasına karar verdi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.10.2017 16:44
Anahtar Kelimeler:
KayseriLİSEDE Cinsel Istismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözcü gazetesinin sahibine 'örgüt yöneticiliği' suçlaması
Sözcü gazetesinin sahibine 'örgüt yöneticiliği' suçlaması
Şortlu kıza saldırı davasında gerekçeli karar açıklandı
Şortlu kıza saldırı davasında gerekçeli karar açıklandı
DNA sonuçları her şeyi ortaya çıkaracak!
DNA sonuçları her şeyi ortaya çıkaracak!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim