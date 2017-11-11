Liseli kızlar şikayet etti, tacizci müdür yardımcısı tutuklandı

EDİRNE'DE, görev yaptığı lisede kız öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan müdür yardımcısı tutuklandı.
ÖĞRENCİLER OKUL İDARESİNE ŞİKAYETTE BULUNDU
Alınan bilgiye göre, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bazı kız öğrenciler, müdür yardımcısı 59 yaşındaki E.Y'nin kendilerini taciz ettiğini öne sürerek okul idaresine şikayette bulundu.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne olayın bildirilmesi üzerine müfettiş görevlendirildi. Bir hafta süren incelemenin ardından E.Y, açığa alındı. Cumhuriyet savcılığınca 8 kız öğrencinin ifadesine başvurulması üzerine E.Y, dün okulda gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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