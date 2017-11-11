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Liseli kızlar şikayet etti, tacizci müdür yardımcısı tutuklandı

Edirne'de, 8 kız öğrencinin "Bizi taciz ediyor" diyerek şikayet ettiği 59 yaşındaki müdür yardımcısı tutuklandı

Liseli kızlar şikayet etti, tacizci müdür yardımcısı tutuklandı

Edirne'de, 8 kız öğrencinin "Bizi taciz ediyor" diyerek şikayet ettiği 59 yaşındaki müdür yardımcısı tutuklandı

11 Kasım 2017 Cumartesi 08:24
Liseli kızlar şikayet etti, tacizci müdür yardımcısı tutuklandı
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EDİRNE'DE, görev yaptığı lisede kız öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan müdür yardımcısı tutuklandı.

ÖĞRENCİLER OKUL İDARESİNE ŞİKAYETTE BULUNDU

Alınan bilgiye göre,  Edirne Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi'nde bazı kız öğrenciler, müdür yardımcısı 59 yaşındaki E.Y'nin kendilerini taciz ettiğini öne sürerek okul idaresine şikayette bulundu.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İl  Milli Eğitim Müdürlüğü'ne olayın bildirilmesi üzerine müfettiş görevlendirildi. Bir hafta süren incelemenin ardından E.Y, açığa alındı. Cumhuriyet savcılığınca 8 kız öğrencinin ifadesine başvurulması üzerine E.Y, dün okulda gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
TACİZCİ MÜDÜR
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