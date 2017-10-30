Liseli kız, 8 yıl sustu; okul anketinde itiraf etti: Tecavüze uğradım!

MANİSA'NIN Ahmetli ilçesinde rehber öğretmenin yaptığı anketle cinsel istismar ortaya çıktı.
KİMSEYE ANLATAMADIKLARI BİR OLAYI YAZMALARINI İSTEDİ
Ahmetli ilçesinde bir lisede sınıftaki öğrencilere kağıt dağıtan rehber öğretmen, öğrencilerden başlarından geçen ve kimseye söyleyemedikleri bir olayı yazmalarını istedi.
8 YIL ÖNCE CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI YAZDI
16 yaşındaki kız öğrenci E.E, kendisine verilen kağıda 8 yıl önce cinsel istismara uğradığını ve olayı gerçekleştirdiği iddia edilen zanlının ismini yazdı.
JANDARMA HAREKETE GEÇTİ
Öğrencilerden topladığı kağıtları okuyan öğretmen, durumu okul yönetimi aracılığıyla ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.
73 YAŞINDAKİ SAPIK YAKALANDI
Ailesiyle birlikte jandarmaya çağrılan E.E'nin psikolog eşliğinde alınan ifadesi sonrası olayın zanlısı olduğu iddia edilen H.H.U (73) gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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