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Liseli kız, 8 yıl sustu; okul anketinde itiraf etti: Tecavüze uğradım!

Manisa'da rehber öğretmenin yaptığı anketle korkunç gerçek ortaya çıktı. 16 yaşındaki kız öğrenci, 8 yıl önce 65 yaşındaki sapık tarafından cinsel istismara uğramış

Liseli kız, 8 yıl sustu; okul anketinde itiraf etti: Tecavüze uğradım!

Manisa'da rehber öğretmenin yaptığı anketle korkunç gerçek ortaya çıktı. 16 yaşındaki kız öğrenci, 8 yıl önce 65 yaşındaki sapık tarafından cinsel istismara uğramış

30 Ekim 2017 Pazartesi 07:03
Liseli kız, 8 yıl sustu; okul anketinde itiraf etti: Tecavüze uğradım!
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MANİSA'NIN Ahmetli ilçesinde rehber öğretmenin yaptığı anketle cinsel istismar ortaya çıktı.

KİMSEYE ANLATAMADIKLARI BİR OLAYI YAZMALARINI İSTEDİ

Ahmetli ilçesinde bir lisede sınıftaki öğrencilere kağıt dağıtan rehber öğretmen, öğrencilerden başlarından geçen ve kimseye söyleyemedikleri bir olayı yazmalarını istedi.

8 YIL ÖNCE CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI YAZDI

16 yaşındaki kız öğrenci E.E, kendisine verilen kağıda 8 yıl önce cinsel istismara uğradığını ve olayı gerçekleştirdiği iddia edilen zanlının ismini yazdı.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Öğrencilerden topladığı kağıtları okuyan öğretmen, durumu okul yönetimi aracılığıyla ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

73 YAŞINDAKİ SAPIK YAKALANDI

Ailesiyle birlikte jandarmaya çağrılan E.E'nin psikolog eşliğinde alınan ifadesi sonrası olayın zanlısı olduğu iddia edilen H.H.U (73) gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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