Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Liseli Gülcan'ın intihar sebebi ortaya çıktı

Adana'da Seyhan Baraj Gölünde cesedi bulunan lise öğrencisi Gülcan K.'nin (16), erkek arkadaşı Y.A. (17) tarafından terk edilince bunalıma girip, intihar ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından ifadesi alınan Y.A.'nın, 9 aydır akadaştık, ayrılmak istediğimi söyledim. 'Sana olan aşkımı ispatlamak için canına kıyarım' dedi. Numara yaptığını sandım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi

Liseli Gülcan'ın intihar sebebi ortaya çıktı

Adana'da Seyhan Baraj Gölünde cesedi bulunan lise öğrencisi Gülcan K.'nin (16), erkek arkadaşı Y.A. (17) tarafından terk edilince bunalıma girip, intihar ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından ifadesi alınan Y.A.'nın, 9 aydır akadaştık, ayrılmak istediğimi söyledim. 'Sana olan aşkımı ispatlamak için canına kıyarım' dedi. Numara yaptığını sandım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:51
Liseli Gülcan'ın intihar sebebi ortaya çıktı
banner404


OLAY, pazartesi günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölünde meydana geldi. Yürüyüş yapanlar, suda ceset görünce polisi aradı. Olay yerine polis, sudan çıkarılan cesedin, İbn-i Sina Kız Sağlık Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Gülcan K.'ye ait olduğu tespit etti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan genç kızın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülcan K.'nin cep telefonundaki görüşmeleri incelemeye aldı. Genç kızın son olarak Y.A. ile görüştüğü saptayan polis, 12'nci sınıf öğrencisi Y.A.nın ifadesine başvurdu. Gülcan K. ile 9 aydır arkadaş olduklarını anlatan Y.A., "2 gün önce ayrılmak isteğimi söyledim, kendisine mesaj attım. Olayın olduğu gün bana, 'Sana olan aşkımı kanıtlamak için canıma kıyarım' diye mesaj attı. Beni kazanmak için numara yaptığını düşündüm, intihar edeceğine hiç ihtimal vermedim. Çok üzgünüm" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Adanada Seyhan Baraj GölündeLiseli Gülcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti
Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti
Açığa alınan Yüzbaşı, eski görev yerinde intihar etti
Açığa alınan Yüzbaşı, eski görev yerinde intihar etti
Kapıdaki büyük tehlike! Bu sefer gelenler çok farklı…
Kapıdaki büyük tehlike! Bu sefer gelenler çok farklı…

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim