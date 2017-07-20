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Linç ediliyordu... 9 yaşındaki çocuğa porno izletip kaçırmaya çalıştı

Manisa'daki parklarda, kız çocuklarına cep telefonundan porno görüntüler izletip, cinsel istismarda bulunduğu ve 9 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı ileri sürülen 36 yaşındaki Arif A., saklandığı evde polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen Arif A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Linç ediliyordu... 9 yaşındaki çocuğa porno izletip kaçırmaya çalıştı

Manisa'daki parklarda, kız çocuklarına cep telefonundan porno görüntüler izletip, cinsel istismarda bulunduğu ve 9 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı ileri sürülen 36 yaşındaki Arif A., saklandığı evde polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen Arif A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:37
Linç ediliyordu... 9 yaşındaki çocuğa porno izletip kaçırmaya çalıştı
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YENİ  Mahalle'deki bir çocuk parkında geçen 13 Temmuz akşamı 9 yaşındaki bir kız çocuğu bir kişi tarafından bileği kıvrılıp, ağzı kapatılarak kaçırılmak istendi. Küçük kızın durumu anlattığı ailesi Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çocuğun ifadesinden yola çıkarak kendisini kaçırmak isteyen kişinin daha önce bir okulda özel güvenlik görevlisi olduğunu belirledi.Bu bilgiden yola çıkan polis, özel güvenlik şirketlerini tek tek incelemeye alıp şüphelinin çeşitli suçlardan sabıkalı olan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen Arif A. olduğunu tespit etti. Polis, operasyon düzenleyip, şüpheliyi saklandığı evde dün saat 22.00 sıralarında yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Arif A.'nın bir hafta boyunca aynı parka gelip, kız çocuklarına önce cep telefonundan oyun oynattığı ardından da porno videolar izletip, cinsel istismarda bulunduğu, bunu ilçedeki diğer parklarda da yaptığını belirledi. Bu sabah Manisa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürülen şüpheli Arif A. burada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.Polis, şüpheliyi öfkeli kalabalığın arasından hızla uzaklaştırıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Burada mağdurlar tarafından da teşhis edilen Arif A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Linççocuk Istismarıçocuk Tacizi
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