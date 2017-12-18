Lice'deki kritik karakolun eski komutanına hapis cezası

DİYARBAKIR'IN Lice ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki, konumu nedeniyle bölgenin en kritik karakollarından biri olarak bilinen ve PKK terör örgütünün saldırılarılarının hedefi olan Duru Jandarma Karakolu'nun eski komutanı, ihraç edilen üsteğmen Ö.E., FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla açılan davada, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası, davranışlarının olumlu olması nedeniyle 6 yıl 3 aya indirilen Ö.E. tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, Lice'ye 15 kilometre uzaklıktaki Duru Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Ö.E. (27), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 24 Temmuz günü gözaltına alındı. 14 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan ve 31 Temmuz 2016 günü yayımlanan KHK ile TSK'dan ihraç edilen Ö.E. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli Ö.E.'nin FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin kullandığı 'ByLock' haberleşme programını kullandığının tespit edildiği belirtildi.



OPERASYONLARIN YÜZDE 60'I BU KOMUTANLIKÇA YAPILIR



İddianamenin kabul edilmesinin ardından Ö.E.'nin tutuklu yargılaması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmadaki ifadesinde FETÖ/PDY terör örgütünün hiyerarşisinde yer almadığını belirten Ö.E., "İthamları kabul etmiyorum. Kimseden emir, talimat alıp eylem yapmadım. Bylock programını 15 Temmuz darbe girişimi sonrası öğrendim. Bu programı cep telefonuma kurup kullanmadım. Görev yaptığım yerde dışarı çıkmamız yasaktı. Sadece yıllık izin ve operasyonlarda çıkabiliyorduk. Cep telefonum bozuktu ve şarjı çok çabuk bitiyordu. Dışarı çıkamadığım için telefonu değiştirme imkanım yoktu. 13 Temmuz'da yıllık izne ayrılınca cep telefonu aldım. Subay olmadan önce de bu hattı kullanıyordum. Hattımı hiç değiştirmedim. Bylock kullanmış olsam, 18 Temmuz'da gelirken telefonumu yanımda getirmezdim. Hala yapılan operasyonların yüzde 60'ı bu komutanlıkça yapılır. Çok sıkıntılı bir karakoldur. Sürekli takviye ekipler gönderilirdi" dedi.



SAVCI: TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETSİN



Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın 10 yıldan bu yana kullandığını söylediği telefon hattından 'ByLock' programını kullandığının tespit edildiğini belirterek, 'ByLock' serverinin hedef IP adreslerine sanığın kullandığı hat ile aynı hat ve aynı telefon ile internet üzerinden erişim sağladığının belirlendiğini kaydetti. Sanığın, mail göndermek ve almak, 2 kez arama yapmak, 3 kez mesaj göndermek ve mesaj almak suretiyle ByLock programını kullandığını kaydeden savcı, Ö.E. hakkında devre arkadaşı olan bir tanığın ifadesinin bulunduğunu da belirtti. Sanığın FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullandığının belirlendiğini vurgulayan savcı, Ö.E.'nin hiyerarşik yapısına dahil olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Sanığın cezalandırılmasını talep eden savcı, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Ö.E.'nin tutukluluk halinin devamını istedi.



OLUMLU DAVRANIŞ İNDİRİMİ VE TAHLİYE



Kararını açıklayan mahkeme, Ö.E.'yi önce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eyleminin terör suçu sayılması nedeniyle cezayı 7.5 yıla çıkaran mahkeme, Ö.E.'nin yargılama sürecindeki davranışlarının olumlu olması nedeniyle cezasını 6 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve tutuklamanın tedbir olmasını dikkate alarak sanık Ö.E.'nin tahliyesine de karar verdi.



KARAKOLA 3 AY ÖNCE DE SALDIRI OLDU



Duru Jandarma Karakolu'na en son geçen Eylül ayında bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, karakol önündeki beton bariyerlerden oluşan güvenlik duvarı nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı saldırıda bir asker hafif şekilde yaralanmıştı.