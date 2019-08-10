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Libya'da bomba yüklü araç infilak etti!

Libya Bingazi'de bomba yüklü araç infilak etti. 2 BM personeli hayatını kaybetti.

GÜNDEM 10.08.2019, 17:17 10.08.2019, 17:31 Melike Temir
Libya'da bomba yüklü araç infilak etti!
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LİBYA'NIN doğusunda yer alan Bingazi kentinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Tıbbi kaynakların verdiği bilgiye göre, saldırıda 2 Birleşmiş Milletler (BM) personeli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları da hastanede hayatını kaybedenlerin olduğu listede BM Libya Misyonunda (UNSMIL) çalışan iki kişinin ismini gördüklerini söyledi.

    #Libya #Bingazi #bomba #Saldırı
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