Leman Sam ve Nebil Özgentürk’ten kültürel gidişata tepki!

LÜLEBURGAZ Belediyesi tarafından üçüncüsü yapılan Çınaraltı Sohbetleri'nin konukları sanatçı Leman Sam ve gazeteci-yazar Nebil Özgentürk’tü. Haber spikeri ve programcı Celal Pir moderatörlüğünde, Trakya'nın ‘Kültürel Fay Hatları'nın konuşulduğu program 2 saat sürdü.

Leman Sam, son yıllarda kültürel merakın yön değiştirdiğini belirterek, kentlerle ilgili şöyle dedi: “Benim çocukluğumda gittiğimiz her yerin, her kentin kendine has bir kimliği vardı. Son zamanlardaki yozlaşma nedeniyle bu kayboldu. Kültürel gelişim için devlet desteği şarttır. Eğitim meselesi son derece önemlidir. İki çanak çömlek olarak bakılıyor. Ne vahim! Artık her yer birbirine benziyor, geri dönüşümü olur mu bilmiyorum?”

‘EVLİLİK PROGRAMLARINA YÖNLENDİRMEK AHLAKSIZLIKTIR’

Fazıl Say ile aynı dönemde yaşadığı için onur duyduğunu söyleyen Sam, “O'na yapılanlara rağmen çekip gidebileceği halde para pul istemeden köy köy, kasaba kasaba gezerek çalıyor. Benim umudumu bunlar ayakta tutuyor. Umut çok güzel ama sadece umutla da olmuyor. İnsanları sadece magazin ve evlilik programlarına yönlendirmek ahlaksızlıktır. Gençler arasında büyük bir kitle var. Onlar inancımı sağlam tutuyor” açıklamasını yaptı.

‘MUTSUZUZ AMA UMUTLUYUZ’

Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk de son yıllarda tek kültürlü hale gelindiğini ve bunun çok yıpratıcı olduğunu ifade etti. “Rezil, kepaze durumlar yaşanıyor” diyen Özgentürk, “Aklın alamayacağı kültürsüzlük yaşanıyor. Aşağılık, pespaye insanlara inat, çok güzel insanlar da yaşıyor ülkemizde. Trakya'da kültüre sahip çıkılması bizi sevindiriyor. Mutsuzuz ama umutluyuz. Zülfü Livaneli'nin son kitabını okuyan 4 buçuk milyon insanın alnından öpüyorum. Dünyanın merakla izlediği büyük bir beşikteyiz. Ama bize bu beşiği zindan eden yönetimler oluştu. Böylesi bir zulüm ancak fıkra gibi anlatılabilir. Onlar üzdükçe, ezdikçe onlara rağmen değişecek, gelişecek bir şeyler” diye konuştu.