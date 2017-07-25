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Lastik patladı!

İstanbul’da terör estiren mikserlerin rüşvet vererek rahatça hareket ettikleri ortaya çıktı. Kamyon ve mikserlerin ağır yük taşımalarına ve yasaklı saatlerde trafiğe çıkmalarına izin veren 61 polis gözaltına alındı

Lastik patladı!

İstanbul’da terör estiren mikserlerin rüşvet vererek rahatça hareket ettikleri ortaya çıktı. Kamyon ve mikserlerin ağır yük taşımalarına ve yasaklı saatlerde trafiğe çıkmalarına izin veren 61 polis gözaltına alındı

25 Temmuz 2017 Salı 08:25
Lastik patladı!
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İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde büyük çaplı bir rüşvet operasyonu gerçekleştirdi.
2 yıl önce yapılan bir ihbar ve savcılığa da intikal eden şikâyetler sonrasında harekete geçen organize ekipleri, Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy’de beton taşımacılığı yapan kamyonların, fazla yük aldıklarını ve yasak saatlerde uygunsuz güzergâhları kullandıklarını belirledi. Tespitler, Trafik Denetleme ekipleriyle paylaşılsa da durum değişmeyince, beton mikserlerinin trafiğe çıktığı güzergâhlardaki trafik denetleme ekipleri teknik ve fiziki takibe alındı.
Maaştan fazla kazanç
Takip, 10 ilçede görevli trafik denetleme ekiplerinden bazılarının, 11 ayrı beton şirketinin ‘formen’ olarak adlandırılan çalışanlarıyla irtibatlı olduğunu ortaya çıkardı. Mahkeme kararıyla derinleştirilen soruşturmada, bazı trafik ekiplerinin rüşvet aldığı delillendirildi. Çalışmalarda, yüksek tonaj, yasak güzergâh ve yasak saat ihlali yapn mikser sürücülerinin, ‘Lastikçideyim, lastik patladı’ şifresiyle beton şirketi çalışanı formenlere mesaj ulaştırdıkları, formenlerin de ekibe ulaşarak 100-200 lira arasında rüşvet karşılığı cezai işlem yaptırmadığı tespit edildi. 
Formenlerin irtibat halinde olduğu 20’nin üzerinde trafik denetleme ekibine aylık 1500-2000 lira düzenli ödeme yaptığı öne sürülürken, her biri ayrı şirkete çalışan formenlerle akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesislerinde buluşan 3’er kişilik trafik denetleme ekiplerinin, 4-5 ayrı formenden aylık rüşvet alarak toplamda ayda 10-15 bin lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. 
İstanbul Organize Şube ekiplerince düzenlenen operasyonlarla İstanbul Trafik Denetleme Şube ve İlçe Trafik Büro Amirlikleri’nde görevli, biri komiser muavini, 61 trafik polisi rüşvet çarkında oldukları gerekçesiyle gözaltında alındı.  Polislere rüşvet verdikleri iddiasıyla 11 beton şirketinin 51 çalışanı da gözaltında. Yıllık izinde oldukları belirlenen 23 trafik polisi ise soruşturma kapsamında. Gözaltı listesinin toplamda 172 isimden oluştuğu öğrenilirken, rüşvet alan polislerin formenlerle yaptıkları telefon görüşmelerinde denetlemeye yakalanmayı ‘lastik patlaması’, kanuni ceza kesmeyi de ‘lastik gümlemesi’ olarak adlandırdıkları belirlendi. Hafriyat kamyonlarına denetimİstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dün Kemerburgaz yolunda hafriyat kamyonu denetimi yaptı. Denetimlerde  ‘Drone’ ve ‘Mobil Plaka Tanıma Sistemi’ kullanıldı. 3 hafriyat kamyonu trafikten men edilirken ceza kesildi. Günde ortalama 20 bin aracın seyrettiği Kemerburgaz yolunda bu yıl 13 kaza oldu.

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lastik patladı
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