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KYK burs sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun değerlendirmesine devam ettiği KYK burs başvuru sonuçları için süreç devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ayı aşkın bir sürede açıklanan KYK burs başvuru sonuçları, bu yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun değerlendirme hızına göre değişiklik gösterebilecek. Peki, VGM Başbakanlık ile birlikte KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

KYK burs sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun değerlendirmesine devam ettiği KYK burs başvuru sonuçları için süreç devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ayı aşkın bir sürede açıklanan KYK burs başvuru sonuçları, bu yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun değerlendirme hızına göre değişiklik gösterebilecek. Peki, VGM Başbakanlık ile birlikte KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

11 Kasım 2017 Cumartesi 21:01
KYK burs sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?
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KYK burs başvuru sonuçları için detayları sorgulayan öğrenciler ve veliler, kurumun yapacağı açıklamalara kilitlendi. Türkiye genelinde birçok öğrenciyi yakından ilgilendiren konuların başında gelen KYK burs sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu internet sitesi üzerinden değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte açıklanacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek? İşte, bir diğer beklenen konu olan Başbakanlık VGM bursu hakkında bazı bilgiler

Burs umudunu KYK’ya bağlayanlar için yeni bir fırsat geldi. KYK burs sonuçlarını bekleyen üniversite öğrencileri bir yandan da farklı alternatifleri araştırıyordu. Öğrencilere yeni umut TDK'dan (Türk Dil Kurumu) geldi. Resmi sayfası üzerinden burs başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlayan TDK, resmi Twitter hesabı üzerinden de öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

KYK tarafından üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs başvurularının süresi, 24 Ekim Pazar günü sona erdi. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye KYK bursu verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor.

2018 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri her yıl belirli miktarlarda arttırılır. Geçen yıl 425 lira olarak açıklanan miktar, bu yıl 45 liralık artış ile 470 lira olarak açıklandı. Bir öğrenci hem burs hem de kredi alamaz. Ödemeler, normal eğitim süresince yapılır. Burs, öğrencilere karşılıksız olarak verilirken kredi ise karşılıklıdır. Öğrenim süresi sona erdikten sonra öğrenciler, kredi miktarını peşin olarak ya da taksitle geriye öderler.

BAŞBAKANLIK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin erişimine açılmaktadır. Bu konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yapmıştır;

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre KYK Bursu alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçlarını, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır."

ÖĞRENİM KREDİSİ ALAN ÖĞRENCİLER VGM BURSUNDAN FAYDALANABİLİR Mİ? 

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan geri ödemeli öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunu da alabilmektedir. Yalnızca KYK bursu ile VGM bursu aynı anda alınamamaktadır.

İKİ KARDEŞ AYNI ANDA BURS ALAMIYOR

Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir.

BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAMAKTADIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.

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Kredi Ve Yurtlar KurumuKYKBursSonuç
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