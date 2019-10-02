KYK borçları Meclis gündeminde
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu TBMM Başkanlığı 'na KYK borçlarının silinmesi ile ilgili bir kanun teklifi verdi. Kanun teklifi bugün TBMM 'de komisyona geldi. Ağıralioğlu tarafından hazırlanan kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi.
"YÜKSEK Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" başlığı ile sunulan kanun teklifinin özeti şu şekilde; "Teklif ile, öğrenim kredisi veya katkı kredisi almış ve borçları muaccel olan kişilerin borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır."Teklif Esas Komisyonu olan Milli Eğitim Komisyonu 'ndan Plan ve Bütçe Komisyonu 'na gönderildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirilmesi sonrası yasa teklifi Milli Eğitim Komisyonuna gönderilecek. Bu komisyonda da kabul edilmesi sonrası Meclis Başkanlığına gidecek. KYK borçları ile ilgili İyi Partili İsmail Koncuk'un bir soru önergesine Spor Bakanı Kasapoğlu, “Bakanlığımızdan öğrenim kredisi almış olan öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim görmesi halinde dört yıl) sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerekmektedir. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup sigortalı bir işe girene kadar da borcunu erteleme imkânı mevcuttur. Vatani görevini yerine getirmekte olan borçlularımızın kredi borçları da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlik sürelerince ertelenmektedir” şeklinde cevap vermişti.
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