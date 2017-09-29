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Kuzey Irak’ta 1 asker şehit düştü

Türk Silah Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit düştüğünü, 3 askerin ise yaralandığı bildirdi

Kuzey Irak’ta 1 asker şehit düştü

Türk Silah Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit düştüğünü, 3 askerin ise yaralandığı bildirdi

29 Eylül 2017 Cuma 20:05
Kuzey Irak’ta 1 asker şehit düştü
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TÜRK Silah Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 29 Eylül tarihinde Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları kaydedildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakTürk Silah Kuvvetleri
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