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Kuzey Irak'ta Türk askerine saldırı: 1 şehit , 2 yaralı

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, biri ağır 2 asker de yaralandı

Kuzey Irak'ta Türk askerine saldırı: 1 şehit , 2 yaralı

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, biri ağır 2 asker de yaralandı

15 Kasım 2017 Çarşamba 23:58
Kuzey Irak'ta Türk askerine saldırı: 1 şehit , 2 yaralı
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KUZEY Irak’ın Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. 

Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 asker şehit olurken, biri ağır, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak, hastaneye kaldırıldı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirmek için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise, "15 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Gara bölgesinde askeri unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce yapılan saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir” denildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyinde bulunan terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiğini, 15 Kasım’daki hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Alınan anlık istihbarat ve keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 15 Kasım 2017’de icra edilen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakTürk AskeriSaldırıGara
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