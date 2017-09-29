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Kuzey Irak'ta çatışma! Acı haber geldi: 1 şehit, 4 yaralı

Hakkari'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu, 4 asker de yaralandı

Kuzey Irak'ta çatışma! Acı haber geldi: 1 şehit, 4 yaralı

Hakkari'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu, 4 asker de yaralandı

29 Eylül 2017 Cuma 10:50
Kuzey Irak'ta çatışma! Acı haber geldi: 1 şehit, 4 yaralı
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HAKKARİ Çukurca ilçesinin karşı tarafında yer alan Kuzey  Irak'ın Kanimasi bölgesinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. 3 terörist de öldürüldü.

UZAMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Türkiye-  Irak sınır hattının  Çukurca İlçesi'nin karşısında yer alan Kuzey  Irak'ın Kanimasi bölgesinde, dün akşam saatlerinde  PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 41 yaşındaki  Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3  PKK'lı teröristin de öldürüldüğü belirtildi.

YARALI ASKERLER ŞIRNAK'TA TEDAVİ ALTINDA

Çatışmada şehit olan evli ve 4 çocuk babası Uzman Çavuş Yahya Acar için bugün  Şırnak 23'üncü  Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlenirken, yaralı askerlerin ise  Şırnak'ta tedavi altına alındığı belirtildi.

ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN'A DÜŞTÜ

Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar'ın şehit olduğu haberi memleketi  Samsun'un  Havza İlçesi'ne ateş düşürdü.  Havza'da oturan baba Aslan Acar, bu sabah oğlunun şehit olduğu haberini ilçe yetkililerinden aldı. Aslan Acar, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, eşi ve çocuklarının ise  Ankara'da oturduğu öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiJandarmaHakkariTürkiyeÇukurca
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