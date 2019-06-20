Kuzey Alanya'ya 'Park' müjdesi  

Alanya Belediyesi, kentin standart altyapı ve üstyapı hizmetlerine kavuşması ve vatandaşların bu hizmetlerden etkin şekilde yararlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Kuzey Alanya'ya 'Park' müjdesi  
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BU yönde yürütülen çalışmalarda planlamaların yanısıra vatandaşların taleplerini de yerine getiren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tepe ve Sugözü mahallelerinin ortak kullanım alanı olan Kurşunlu Mevkii, Benler Sokak'ta yol ve istinat duvarı çalışmasını sürdürüyor.

BAŞKAN YÜCEL'DEN PARK MÜJDESİ 
Çalışmalar kapsamında Büyükhasbahçe Mahallesi'nde de istinat duvarı çalışması devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kurşunlu Mevkii'nde devam eden yol ve istinat duvarı çalışmasının ardından bölgeye Tepe ve Sugözü mahallelerinin yararlanacağı bir de çocuk parkı yapacaklarını söyledi. (Haber Merkezi)
 

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