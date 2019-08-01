Kuzenini sekreter olarak atadığı iddia edilen Selçuk Belediye Başkanı açıklama yaptı!

31 MART 2019'da düzenlenen yerel seçim sonrası göreve gelen CHP'li belediye başkanlarının atamaları, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.BirGün'de yer alan habere göre İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de CHP'li belediyelerdeki akraba atamalara ilişkin açıklama yaptı.Kuzenini sekreter olarak atadığı iddia edilen Sengel, "Göreve başladığım 11.04.2019 tarihi itibariyle AKP'den belediyeyi borca batık olarak teslim aldığımdan bu yana yeni çalışan Selçuk Belediyesi'ne tarafımdan alınmadığı gibi hiçbir akrabam ve yakınım da işe başlatılmamıştır" dedi.Sengel, "Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu, 2004 yılında işe büro personeli olarak başlamıştır. 15-16 yıldan beri insan kaynaklarında, son olarak da İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nde görevde bulunmuş bir belediye işçisidir. Sekreter olarak görevine devam etmektedir" ifadesini kullandı.