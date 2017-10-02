Kuyumcu aracını durdurarak 10 kilo altın çaldılar

OLAY, sabah saat 8.30 sıralarında Silivri'de meydana geldi. İddiaya göre, Silivri- Çorlu yolu üzerinde seyir halindeki kuyumcu aracının önündeki araç bir anda durdu. Ardından araçtan inen maskeli ve silahlı soyguncular kuyumcu aracına ateş etmeye başladı. Açılan ateş üzerine kuyumcu aracı da durunca soyguncular aracın camını kırarak altınları aldı. Yaklaşık 10 kilo altın çalan soyguncular yine kendi araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kuyumcu aracında bulunan iki kişi hemen polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri incelemesi yaptı. Kaçan şüpheliler için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, kuyumcu aracındaki bir mağdurun jandarma ekiplerine yaşananları anlattığı ve üzgün olduğu görüldü.