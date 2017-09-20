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Kuvvet komutanları ile kritik görüşme

Binali Yıldırım, bugün kuvvet komutanlarıyla ayrı ayrı görüşüyor. İlk görüşmeyi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptı. Görüşme 45 dakika sürdü.

Kuvvet komutanları ile kritik görüşme

Binali Yıldırım, bugün kuvvet komutanlarıyla ayrı ayrı görüşüyor. İlk görüşmeyi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptı. Görüşme 45 dakika sürdü.

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:41
Kuvvet komutanları ile kritik görüşme
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KUZEY Irak yerel yönetiminin referandum kararı ve Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken sınırda büyük askeri hareketlilik ise sürüyor. Sıcak gündem içerisinde dikkat çeken gelişme yaşandı. Yarın yapılacak kritik MGK öncesi Başbakan Yıldırım, bugün kuvvet komutanlarıyla görüşüyor. Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, bugün, Kara Kuvvetleri· Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Son dakika... Kuvvet komutanları ile kritik görüşme

MGK ÖNCESİ TOPLANTI

Irak'ın kuzeyindeki referandum nedeniyle Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 22 Eylül'e çekilmişti. Başbakan'ın kuvvet komutanları ile görüşmesinde MGK öncesinde ön değerlendirmelerde bulunulduğu öne sürülüyor.

Başbakan Yıldırım ilk görüşmesini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptı. Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 45 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımKuvvet Komutanları
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