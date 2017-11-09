ALMANYA ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye araçlar için yedek parça gönderen Kütahya, yerli otomobil üretimine talip oldu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'nın sanayi gelişimi açısından son yıllarda önemli gelişmeler gösteren bir il olduğunu söyledi.

İlinde, Zafer Organize Sanayi Bölgesi yeni olmak üzere, toplam 5 tane organize sanayi bölgesi bulunduğunu belirten Kavuncu, verilen teşvikler ve desteklerle birlikte Kütahya'nın yatırımcılar için oldukça avantajlı duruma geçtiğini vurguladı.

Vural Kavuncu, Kütahya'da büyük bir kağıt fabrikası açılacağını ve bunun Türkiye'de bu alandaki en büyük yatırım olacağını söyledi.

"Kütahya'da otomotiv anlamında sektörel kümelenme olmaya başladı." diyen Kavuncu, ilinin; otomotiv tekstili, bazı yan ürünler, kablo gibi ürünlerde önemli bir tedarikçi şehir konumuna geldiğini bildirdi. Vural Kavuncu, karayolu ulaşımının genişlemesi, yeni demiryolu hatları, elektrikli tren hatları, havayolu ve beraberinde gümrüğün de kurulması ile birlikte Kütahya'nın pek çok yatırımcı için cazip konumda olduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Kavuncu, yerli otomotiv yapımı konusunda ortak girişimci grubun açıklandığını anımsatarak, "Biz Kütahya olarak yerli otomobil üretimine talibiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Valiliğimiz, üniversitemiz, ticaret odamız, siyasetçiler ve kalkınma ajansı ile birlikte ortak girişimci grupları ziyaret ederek, onlara fizibilite anlamında Kütahya'yı önemli bir alternatif olarak sunacağız. Onlara tahsis edilebilecek geniş alanlarımız var, ilimizi değerlendireceklerini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye ilettiklerini dile getiren Kavuncu, Kütahya'dan, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye araçlar için yedek parça gönderildiğini söyledi.

"TEŞVİKTE 5. BÖLGEDE YER ALIYOR"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, illerinin önemli bir kavşak noktasında yer aldığını belirtti.

Kütahya'nın hem İstanbul-Antalya koridoru üzerinde yer aldığına hem de doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yolda yer aldığına işaret eden Nazlı, Ankara-İzmir otoyolunun da illerindeki Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nden geçeceğini bildirdi.

AK Parti'li Nazlı, şehirlerinde önemli işgücü imkanı ile meslek yüksekokulları ve endüstri meslek liseleri olduğunu kaydetti.

Kütahya ve ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinde, otomobil yan sanayi konusunda çok önemli tesisler yer aldığını belirten Nazlı, "Zafer Organize Sanayi Bölgesinin yerli otomobil konusunda çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mustafa Şükrü Nazlı, Kütahya'nın sektörel ve bölgesel teşviklerde, batı illerinde 5. bölge imkanlarını sağlayan tek il olduğunu vurguladı.

"Yatırımların sadece büyük metropollerde değil, Anadolu'nun diğer illerinde de yaygınlaşması, bu illerdeki göçü önleyecek ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlayacaktır." diyen Nazlı, yerli otomobilin Kütahya'da üretilmesini istediklerini söyledi.

"YERLİ OTOMOBİL İLKİNİ DE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Nazlı, Kütahya'nın ilklerin şehri, kuruluşun ve kurtuluşun diyarı olduğunu anlatarak, "Domaniç ilçemiz Osmanlı'nın kurulduğu, Dumlupınar ilçemiz de 30 Ağustos Zaferi'ni yaşadığımız bir kenttir. Ekonomik bağımsızlığımızı kazanmak için yerli ve milli otomobil konusunda adım attığımız bugünlerde, böylesi bir ilki de yaşamak bizim için gurur kaynağı olacaktır. Kütahya bunu hak ediyor." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ise yerli otomobil üretimi konusunda illerinin cazibe merkezi olduğuna inandıklarını söyleyerek, "Yerli otomobilin şehrimizde üretilmesi, hem ilimizi hem de bölgemizi kalkındıracaktır." diye konuştu.

TBMM Katip Üyesi, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de illerinin hem ulaşım hem de üretim anlamında ülkenin merkezi olmasını arzu ettiklerini ifade ederek, Kütahya'nın; siyasetçileri, bürokrasisi ve belediyesiyle bir bütün olarak yerli otomobilin şehirlerinde üretilmesini arzu ettiğini vurguladı.