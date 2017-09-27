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Kuştepeli Romanlar artık sertifikalı çiçekçi

Şişli Belediyesi'nin Kuştepe'de yaşayan Roman vatandaşlara yönelik düzenlediği, ''Çiçek Bizim İşimiz'' projesi son buldu. Eğitimlerini tamamlayan Roman vatandaşlar, sertifikalarını göbek atarak kutladı

Kuştepeli Romanlar artık sertifikalı çiçekçi

Şişli Belediyesi'nin Kuştepe'de yaşayan Roman vatandaşlara yönelik düzenlediği, ''Çiçek Bizim İşimiz'' projesi son buldu. Eğitimlerini tamamlayan Roman vatandaşlar, sertifikalarını göbek atarak kutladı

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:05
Kuştepeli Romanlar artık sertifikalı çiçekçi
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ŞİŞLİ Belediyesi'nin Kuştepeli vatandaşlara yönelik düzenlediği, Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen ''Çiçek Bizim İşimiz'' projesi son buldu. İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği işbirliğiyle yürütülen projede, çiçekçilikle uğraşan 40 Roman kursiyer sertifikalarını Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün elinden alarak meslek sahibi oldu. Eğitim süresince, çelenk hazırlama, gelin aracı süsleme, gelin buketi hazırlama gibi çiçekçilik alanlarında eğitim alan Roman vatandaşlar mesleklerini artık profesyonel olarak gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadı.
Şişli Belediyesi Roman Sanatevi’nde gerçekleşen sertifika törenine Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yanı sıra Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentürk ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı. Programın sonunda Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nü kursiyerlerle çiçek süsledi. Sertifikalarını alan Roman vatandaşlar, şarkılar eşliğinde göbek atarak, sertifikalarını kutladı.

''Amacımız çiçekçilik işiyle uğraşan Roman vatandaşlarımıza beceri kazandırmak''

Kursiyerlere sertifikalarını veren Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ''Bu etkinliği aslında biz düzenlemedik, bu etkinliği Federasyon Başkanı, Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikte yaptılar. Biz burada sadece organizasyonu yaptık. Bizim asıl amacımız buradaki çiçekçilik işiyle uğraşan roman vatandaşlarımıza beceri kazandırmak. Sanıyorum kurstan sonra bu beceriyi kazanmış oldular. Zaten bu işi biliyorlar ve bildikleri işleri yapıyorlar, sadece arajman nasıl yapılır onu öğrendiler'' diye konuştu.

''Her şeyin en iyisini öğrendik''

Eğitimden çok memnun kaldığını dile getiren çiçekçi Behice Hanım, “Detaylı olarak bilmediğimiz bir çok şeyi öğrendik. Araba süslemesi ve çelenk yapmasını öğrendik. Bir nikah veya törenlerde nasıl çiçek süsleyeceğimizi öğrendik. Sekiz haftalık eğitim aldık ve bu eğitimden çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Artık müşteri geldiğinde bizden farklı bir şey istediğinde onu yapabiliriz, mesela orkide süslemesini biliyorduk ama burada gösterildiği şekilde detaylı bilmiyorduk ama şimdi orkideyi daha detaylı süsleyebiliriz. Her şeyin en iyisini öğrendik burada'' ifadelerini kullandı.

''İstanbul bir AVM ve biz bu AVM'yi süsleyen çiçekçileriz''

Mecidiyeköy Metrobüs durağında çiçekçilik yapan Naim Turunç , ''40 yıldır bu işle uğraşıyorum. İstanbul’un çok güzel bir AVM olduğunu düşünüyorum biz de bu AVM'yi süsleyen çiçekçileriz. Sunumda eksiklerimiz vardı, bu sekiz hafta içinde daha güzel sunum yapmayı, orkideleri daha güzel süslemeyi öğrendik. Bir müşteri geldiğinde ne istediğini anlayıp ona daha rahat hitap edebiliyoruz. 40 yıldır bu işi yapıyoruz ama eksikliklerimiz varmış bu sekiz haftalık süreçte bu eksikleri tamamlamaya çalıştık, bundan sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum'' dedi.

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ŞişliRomanlarSertifikalıçiçekçi
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