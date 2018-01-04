Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
4 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Ocak 2018 Yeni Alanya...
4 Ocak 2018 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
4 Ocak Günlük Burç Yorumu
4 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Ocak 2018 Antalya -...
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'

Kurye yakalandı, dolandırıcılar kaçtı

Telefon dolandırıcıları kendilerini polis gibi tanıtıp 21 yaşındaki Melike A.’yı arayarak “Babanız bir hırsızlık olayından dolayı şüpheli, çalınan paralar sizin evinizde, vereceğim talimatları yerine getirin” dedi. Genç kız dolandırıcıların talimatları üzerine evdeki tüm ziynet eşyaları ve paraları bir poşete koyarken mesajla haber verdiği babasının ihbarı üzerine eve gelen komşular ve polisler dolandırıcıların kuryesi E.T.’yi kıskıvrak yakaladı. E.T.’yi eve gönderenler yakalanamazken kurye hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 4 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Kurye yakalandı, dolandırıcılar kaçtı

Telefon dolandırıcıları kendilerini polis gibi tanıtıp 21 yaşındaki Melike A.’yı arayarak “Babanız bir hırsızlık olayından dolayı şüpheli, çalınan paralar sizin evinizde, vereceğim talimatları yerine getirin” dedi. Genç kız dolandırıcıların talimatları üzerine evdeki tüm ziynet eşyaları ve paraları bir poşete koyarken mesajla haber verdiği babasının ihbarı üzerine eve gelen komşular ve polisler dolandırıcıların kuryesi E.T.’yi kıskıvrak yakaladı. E.T.’yi eve gönderenler yakalanamazken kurye hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 4 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

04 Ocak 2018 Perşembe 08:47
Kurye yakalandı, dolandırıcılar kaçtı
banner404

‘BABA ŞU AN POLİSLERLE KONUŞUYORUM’

Kurye yakalandı, dolandırıcılar kaçtıZeytinburnu’nda 14 Aralık 2017’de 21 yaşındaki Melike A.’yı arayan telefon dolandırıcıları Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu’nda görevli polis memuru olarak tanıtıp, “Babanız bir hırsızlık olayından dolayı şüpheli. Çalınan paralar sizin evinizde, vereceğim talimatları yerine getirin” dedi. Telefondaki ses Melike A.’ya evdeki tüm ziynet eşyaları ve paraları bir çantaya koymasını aksi halde Murat A.’nın tutuklanacağını söyledi.

Paniğe kapılan Melike A., söylenilenleri yerine getirdi. Bu sonrada ‘WhatsApp’ uygulaması aracılığıyla babasına mesaj atan genç kız, “Baba şu an polislerle konuşuyorum. Evdeki ziynet eşyalarını ve paraları toplayıp kendilerine vermem gerektiğini söylüyorlar. Telefonu da açık tutmamı, kapatmamamı söylüyorlar” dedi.

KOMŞULAR YAKALADI

Tekstil işiyle uğraşan Baba Murat A., hemen komşularını ve polisi arayarak dolandırılmak üzere olduklarını iletti. Eve giden komşular dolandırıcıların kuryesi olan E.T.’yi kıskıvrak yakalayıp polise teslim etti.

Kızından önce kendisinin arandığını söyleyen Murat A. ifadesinde, “Beni arayan şahıs kendini Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Başkomiser olarak tanıttı. Hakkında Diyarbakır’da yakalanan hırsızların benim kimlik bilgilerimi kullandığını, bu yüzden karakola gelmem gerektiğini söyledi. Dolandırıcı olduğunu anladım ve telefonu kapattım.” dedi.

‘SUÇ ORTAĞI DA KAPIDAYDI’

E.T. ise “Ben daha önce cezaevinde yatıyordum. Cezaevinden tanıdığım Murat aracılığıyla Gazanfer adında bir şahıs ile tanıştım. Açık kimlik ve adresini bilmediğim Gazanfer isimli kişi bana telefon dolandırıcılığı yaptığını söyledi. Dolandırıcılık olayından elde edilen paradan yüzde 3’nü da bana vereceğini söyledi. Ben de teklifi kabul ettim. ‘Telefondan sana ne talimat verilirse onları yapacaksın’ dedi. Ben olay günü verilen adrese çıktım. Kapının zilini çaldım. Bu esnada benim telefonum açıktı. 20-25 yaşlarında bir kadın kapıyı açtı. Çantayı sordum, çantayı alarak geldi. O esnada evin kapısı çaldı, komşular geldi. Bana kim olduğumu sordular. Ben de polis olduğumu söyledim. Oradan uzaklaşmaya çalıştım, ancak binadaki komşular beni durdurdular” dedi.

4 YILDAN 7,5 YILA KADAR

15 Aralık 2017’de ise Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konan şüpheli E.T. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 4 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KURYEDolandırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet'ten Hakan Atilla açıklaması
Hükümet'ten Hakan Atilla açıklaması
Akdağ'dan 'kabine revizyonu' ve 'erken seçim' sorularına yanıt
Akdağ'dan 'kabine revizyonu' ve 'erken seçim' sorularına yanıt
DEAŞ üyelerinden şoke eden sözler
DEAŞ üyelerinden şoke eden sözler

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim