"Kürtüm diye dışlandım" diyerek canına kıymıştı! Nedeni belli oldu

“Kürt olduğum için dışlandım." paylaşımı yaptıktan sonra yüksekten atlayarak intihar eden İstanbul Havalimanı'nda İGA'ya bağlı bir güvenlik personeli İbrahim'in intihar sebebi belli oldu.

"Kürtüm diye dışlandım" diyerek canına kıymıştı! Nedeni belli oldu
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İSTANBUL Havalimanı'nda İGA'ya bağlı güvenlik personeli İbrahim Layık, terminal içerisinde "Kürt olduğum için dışlandım diyerek " yüksekten atlayarak intihar etmişti.  Ağır yaralanan Layık, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sosyal medyada birçok tartışmaya yol açan olayın gerçek nedeni ortaya çıktı. 

Evlilik teklifi reddedildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır." denildi.

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