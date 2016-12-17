Kurtulmuş: Bütün oklar o örgütü işaret ediyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Kurtulmuş, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan ve 13 askerin şehit olduğu bombalı araç saldırısına ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Saldırının doğrudan askerlere yönelik gerçekleştirildiğini belirten Kurtulmuş, "Son derece hain, son derece kahpece bir saldırı. Saldırı doğrudan doğruya askerlerimize yönelik bir saldırıdır. Bu saldırının bir intikam saldırısı olduğu anlaşılıyor. 13 şehidimiz vardır. Bu rakamın artma ihtimali var. Bunların izne çıkan asker kardeşlerimiz olduğu anlaşılıyor. Ümit ederiz rakam yükselmez" diye konuştu.



"BÜTÜN İŞARETLER PKK'YI GÖSTERİYOR"



Kayseri'deki bombalı terör saldırısına ilişkin okların PKK'yı gösterdiğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Şu andaki bütün işaretler PKK'yı gösteriyor. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurmak zorundayız. Oklar şu anda PKK'yı işaret ediyor" dedi.



"İŞİN ARKASINDA LOJİSTİK DESTEK, SİYASİ PLANLAMA VAR"



Kayseri'deki saldırıda kullanılan malzemelerin, İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık günü gerçekleştirilen bombalı saldırıda kullanılan malzemeyle benzerlik gösterdiğini belirten Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bu malzemeler AVM'lerde, çarşamba pazarında satılmıyor. Birtakım ülkelerin silahlı kuvvetlerinin envanterlerinde olan bombaların da olduğu anlaşılıyor. İşin arkasında lojistik destek var, istihbari destek var. Bir siyasi planlama var.



Bu saldırılar 15 temmuz zihniyetinin ardındaki odaklarala aynı zihniyeti taşımaktadır. 15 Temmuz'un artçı depremleridir.



Yılmadan yolumuza devam edeceğiz.



ŞUNLARI SÖYLERKEN ZORLANIYORUM



Artık beklemeyeceğiz. Neredeyse yuvaları gidip vuracağız.



Saldırganlar sınır ötesinden destek alıyor. Terörü önleyecek tedbirleri alacağız



Çok sayıda saldırı girişimi önlendi.



Herkes kullandığı dile dikkat etmeli. Komşusuna sahip çıkmalı



Birliğimizi bozan unsurlara izin vermeyeceğiz



Olağanüstü hal bu mücadeleyi kolaylaştırıyor







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