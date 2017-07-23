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Kurtoğlu'nun ailesi, cenazeyi almak için tekrar İstanköy'de

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi açıklarında geçen 21 Temmuz'da meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 6.5 büyüklüğündeki depremde, tatil için gittiği Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda yaşamını yitiren 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu'nun yakınları, cenazeyi almak için bugün tekrar feribotla İstanköy'e gitti

Kurtoğlu'nun ailesi, cenazeyi almak için tekrar İstanköy'de

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi açıklarında geçen 21 Temmuz'da meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 6.5 büyüklüğündeki depremde, tatil için gittiği Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda yaşamını yitiren 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu'nun yakınları, cenazeyi almak için bugün tekrar feribotla İstanköy'e gitti

23 Temmuz 2017 Pazar 13:13
Kurtoğlu'nun ailesi, cenazeyi almak için tekrar İstanköy'de
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İSKENKÖY Adası'nda yayın yapan 'www.vimatisko.gr' internet sitesinin haberine göre, Ege Denizi'nde, merkez üssü gökova Körfezi'nin Bodrum açıkları olan depremde, iki arkadaşı ile tatil için gittiği Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda, Cezayirli HASAN Paşa Camii'nin minaresinin, oturdukları kafeteryanın üzerine yıkılmasıyla enkaz altında kalarak ölen İzmirli Sinan Kurtoğlu'nun ailesi, dün adaya gitti. Bodrum gümrüğünden çıkış yapan Sinan Kurtoğlu'nun babası 65 yaşındaki Ali Kurtoğlu, annesi Simin Kurtoğlu, kardeşi 34 yaşındaki Canan Dereli ve eniştesi 30 yaşındaki Ziya Dereli, 'Hızır Reis' feribotuna ile İstanköy'e geçti. Ancak otopsi işlemleri tamamlanmadığı için aile cenezaye alamayıp, aynı gün saat 18.30'da Bodrum'a döndü.

Kurtoğlu'nun ailesi bu Sabah tekrar 'Hızır Reis' feribotu ile adaya gitti. Adada Kurtoğlu Ailesi'ni Platio Mahallesi Camisi İmamı Şükrü Damasoğlu karşıladı. Damasoğlu, daha sonra aile ile birlikte İskanköy'daki hastaneye geçti. İzmir'in Karşıyaka İlçesi Bostanlı Mahallesinde kafe işletmeciliği yapan Kurtoğlu'nun deprem anında White Corner (Beyaz Köşe) isimli bir kafeteryada oturdukları sırada depreme yakalandığı ve yıkılan duvarları arasında kaldığı, başına dev taşların düşmesi sonucu yaşamını yitiren Kurtoğlu'nun cenazesinin Rodos Adası'ndaki otopsinin ardından bugün İstanköy'e getirilip, ailesine teslim edilmesinin beklendiği bildirildi.

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