Kurra Hafız Hatipoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de cenazeden önce Hatipoğlu'nun ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

DÜN Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuduğu esnada vefat eden Hatipoğlu'nun cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar , Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali El-Karadaği, Ahmet Mahmut Ünlü ve vatandaşlar katıldı.

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