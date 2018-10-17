Küresel rekabet gücü sıralaması belli oldu! Türkiye 3 sıra geriledi

DÜNYA Ekonomik Forumu'nun 140 ülkeyi kapsayan 2018 Küresel Rekabet Gücü Raporu'nda birinci olan ABD'yi Singapur, Almanya, İsviçre, Japonya, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İsveç ve Danimarka izledi. Türkiye ise sıralamada 61. olurken, Rusya 43. oldu. Sıralamada birinci gelen ABD'de işletmecilik anlayışı, istihdam piyasası ve finans sistemi öne çıkıyor.

ÇİN 28. SIRADA YER ALIYOR

Çin, 140 ülkeyi kapsayan rekabet gücü endeksinin 28. sırasında yer alıyor. Son sıraları Haiti, Yemen ve Çad paylaşıyor. Son 28 arasında Afrika haricinde yer alan tek ülke ise Venezuela oldu.

TÜRKİYE YÜKSEK ENFLASYONLA UĞRAŞIYOR

Rekabet gücü bakımından Türkiye ise 61. sırada yer alıyor. Türkiye'nin altyapı, sağlık ve inovasyon ekosistemi faktörleri bakımından 'görece güçlü' olduğu ifade edilirken, yüksek enflasyon ve negatif borç dinamiğiyle uğraşan ülkenin ekonomik sıkıntılarının, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlarla daha da arttığı belirtiliyor. Bu yaptırımların ülkede daha da yüksek enflasyon ile döviz krizine sebep olduğuna dikkat çekiliyor.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR SIRALAMASINDA TÜRKİYE 116, RUSYA 55. SIRADA

Rapordaki makroekonomik istikrar sıralamasında Türkiye'nin 140 ülke arasından 116. sırada olduğu ifade ediliyor. Aynı raporun makroekonomik istikrar sıralamasında Rusya ise 55. basamakta yer alıyor.

ENDİŞE VERİCİ GELİŞMELER

Öte yandan ticari savaşlar, artan popülizm ve ulusal çıkarların yeniden ön plana çıkması endekse yansıtılmadı. Raporun hazırlanmasına katkıda bulunan uzmanlardan Saadia Zahidi bazı ülkelerdeki sosyal yapının çökmesi, basın özgürlüğüne yapılan saldırılar ve sağlık hizmetlerinde kaydedilen gerilemenin endişe verici gelişmeler arasında yer aldığını söyledi.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI AZ

Bu arada raporda kadınların iş gücü piyasasına katılımının az olduğuna da dikkat çekildi. Rapora göre Türkiye'deki iş gücü piyasasında her 100 erkeğe karşılık sadece 39 kadın bulunuyor. Rapora göre Rusya'da ise bu oran çok daha yüksek. Zira Rusya'daki iş gücü piyasasında her 100 erkeğe karşılık sadece 85 kadın yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 15:13