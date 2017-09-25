Kürdistan referandumu başladı!

IRAK'IN Kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyen Mesut Barzani, Türkiye ve dünya ülkelerinin tüm uyarılarına rağmen referandum konusunda geri adım atmadı.

Referandumda oy verme işlemi saat 08:00’de başladı.

İlk oyun saat 08:00’da atıldığı referandumda, Kuzey Irak ‘bağımsızlığı’ oylanıyor.

FOTO:Reuters- Barzani tüm dünyanın tepkisine rağmen referandum kararı aldı.

TEZKERE MECLİS'TEN GEÇTİ

TSK'nın sınır ötesi operasyonuna yani Irak topraklarına girebilmesine izin veren tezkere de AKP, CHP, MHP mutabakatıyla uzatıldı. Başbakan Binali Yıldırım ise “Operasyon dahil her seçenek masada” diye Barzani'yi son bir kez daha uyardı.

BAĞDAT'LA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Irak'ın başkenti Bağdat'ı son olarak dün ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini duyurdu.

Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi.

FOTO:DHA

TSK TEYAKKUZDA

TSK da Habur'da sürdürdüğü tatbikatın seyiyesini yükseltti. Tank, top ve zırhlı araçlar ile personel sayısına takviye yapıldı. Tanklar yoğun şekilde manevra yapıp savaş pozisyonu aldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, dün akşam yaptığı son açıklamada yine bağımsızlık vurgusu yaptı.

DIŞİŞLERİ: YOK HÜKMÜNDE ESEFLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki (IKBY) sözde bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kararın esefle karşılandığı ifade edilirken, referandum sonuçlarının yok hükmünde olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“IKBY'de bugün (25 Eylül) düzenlenen referandum sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz. Türkiye'nin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen referanduma gitmekte ısrar eden ve sadece Irak’ın değil tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atan IKB Yönetiminin bu sağduyudan uzak teşebbüsünü esefle karşılıyoruz.

Türkiye, IKBY'nin referandum konusunda sergilediği vahim hatanın bedeli olacağını her vesileyle vurgulamış, bu çerçevede, 22 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve hemen ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında IKBY'ye karşı uygulanacak yaptırımları belirlemiştir. Tüm uluslararası toplumun ve özellikle bölgesel ülkelerin referandum konusunda ortaya koydukları tutarlı yaklaşımı bundan sonra da sürdürmeleri ve bu gayrimeşru girişimin sonuçlarını tanımaktan kaçınmaları önem taşımaktadır.

IKBY liderliğinin bundan sonraki süreçte sağduyulu bir çizgiye dönmesi ve kısa dönemli siyasi çıkarlar ve ütopik emeller peşinde koşmak yerine tüm Irak halkının uzun dönemli huzur ve refahını gözeten bir siyaset benimsemesi temel bir gerekliliktir.

Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı radikal unsurların ve teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM'nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz.”