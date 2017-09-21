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Kürdistan karşıtı üç bakan toplandı

Türkiye, İran ve Irak Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi, Barzani yönetimine ortak bir çağrıda bulundu. Üç bakan, referandumun ne Iraklı Kürtler, ne de Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetimi için "faydalı olamayacağını" vurguladı

Kürdistan karşıtı üç bakan toplandı

Türkiye, İran ve Irak Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi, Barzani yönetimine ortak bir çağrıda bulundu. Üç bakan, referandumun ne Iraklı Kürtler, ne de Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetimi için "faydalı olamayacağını" vurguladı

21 Eylül 2017 Perşembe 14:51
Kürdistan karşıtı üç bakan toplandı
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı dolayısıyla New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün yaptıkları üçlü toplantının ardından ortak bir bildiri yayınladılar.

Financial Times: Barzani Ankara ile ilişkileri test ediyor

Bildiride “Toplantıda üç bakan, Irak’ın toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan güçlü bağlılıklarını tekrar teyit etmişler, IŞİD’e karşı büyük bir zafer teşkil eden Ninova vilayetinin kurtuluşundan duydukları memnuniyeti dile getirmişler, IŞİD’le mücadelede Irak halkının bir bütün olarak sebat, özveri ve kararlılık gösterdiğini belirtmişlerdir” denildi.

ORTAK BİLDİRİ ŞU ŞEKİLDE DEVAM ETTİ:

“(Üç bakan) 25 Eylül 2017’de KBY tarafından yapılması planlanan ve Irak’ın IŞİD karşısında güçlükle elde edilmiş kazanımları büyük risk altına atan referandumdan duydukları kaygıyı dile getirmişler; KBY’de planlanan referandumun anayasaya aykırı olduğu ve bölgede yeni çatışmalara yol açma riski taşıdığı yönünde endişelerini ifade etmişler, referanduma karşı kesin muhalefetlerini kayda geçirmişlerdir. (Üç bakan) KBY liderliğine referandumu düzenlemekten kaçınması çağrısında bulunmaya karar vermişler, referandumun Kürtler ve KBY için faydalı olmayacağını vurgulamışlardır. Bu bağlamda üç bakan, karşı-önlemleri eşgüdüm içinde alma konusunda mutabakata varmışlar, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunları çözmek için tek yolun Irak anayasası çerçevesinde yapıcı diyalog olduğunu kabul etmiş, bu tırmanışı önlemek için Türkiye ve İran’ın desteğinin önemini vurgulamış, KBY’yi referandumdan vazgeçmeye ikna etmek için uluslararası çabalara duyulan ihtiyacı belirtiş ve uluslararası topluluğa konu üzerideki çabalarını sürdürme çağrısını yinelemişlerdir.”

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Anahtar Kelimeler:
BarzaniReferandum
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