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Kurbanlıklar cep yakacak

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın damızlık düve kesimine yasak getirmesinin ardından fiyatların yükseleceği endişesi satıcı ve alıcıyı düşündürmeye başladı

Kurbanlıklar cep yakacak

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın damızlık düve kesimine yasak getirmesinin ardından fiyatların yükseleceği endişesi satıcı ve alıcıyı düşündürmeye başladı

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:17
Kurbanlıklar cep yakacak
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GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düve kesiminin yasaklanmasının ardından besiciler, yasağın fiyatları artıracağını savundu. Kararın Kurban Bayramı’na az bir süre kala alınmasının kendilerini ve alıcıları zora durumda bırakacağını ifade eden besiciler, “Milletin elinde düveler kalacak bu da hayvan fiyatlarını artıracak” dedi.
Yasağın büyükbaş ve küçükbaşta fiyatları yükselteceğini belirten besici Hüseyin Kalkan, “Bu yasak çok sıkıntıya yol açacak, fiyatlar da artacak. Tosun 10 bin TL’ye çıkacak, bir dana 5 bin TL’ye çıkacak. Bu milletin elinde düve var yani, bu düve ne olacak? Adam damızlık yapacak nasıl bir sene bunu bekleyecek? Çoban tutmuş o kadar da masraf etmiş. Bu karar epey sorun olacak fiyatlar kalkacak. Her şeyin fiyatı artar. Mesela adamın elinde 500 tane düve var, yasak edip bu nasıl olacak?” diye konuştu.
Hayvanların besicilerin elinde kalacağını söyleyen Kalkan, “Millet bayrama yakın hep kurbanlık bekliyor. Kurbanlık gitmedi mi pazara olur mu yani? Bu kadar milletin elinde kalacak malları. Herkes bu sefer koyuna yönelecek onun fiyatı da bin liranın üzerine çıkacak. Benim elimde 150 tane dişi toklu var. Ben satamıyorum mecbur damızlık yapacağım. Daha önceden söylense niye alaydım ki? Niye çoban parası vereyim? Kurbanda da olmuyor nasıl satayım” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KurbanlıkKurban BayramıGıdaTarım Ve Hayvancılık Bakanlığı
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