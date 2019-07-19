Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine itiraz

TURİZM sektörünün Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması talebine Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) itiraz geldi. ATO Başkan Gürsel Baran, "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı" dedi.ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışında kalan sektörlerde iş hacmini daralttığını söyledi.

"KENTLERDE DURGUNLUK YAŞANIYOR"

Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde yaklaşık 10 milyonu aşkın kişinin seyahat ederek turizm bölgeleri ve memleketlerine gittiğini belirten Baran, "Özellikle deniz tatili yapmak isteyen vatandaşlarımız kıyı bölgelerini tercih etti. Turizm gelirlerinin artması hepimizi sevindiriyor. Turizm bölgelerinde ekonomik hareketlilik artıyor; ancak bu kez kentlerde durgunluk başlıyor. Turizm gelirleri artarken; ekonomimizin can damarı olan üretim ve ticaret kesintiye uğruyor. Tatil rekora koşan ihracatımızın da ayağına çelme takıyor" dedi.

"TATİLİ UZATMAYARAK EKONOMİNİN DİĞER ALANLARINA ODAKLANALIM"

Türkiye ekonomisinde turizm gelirlerinin önemli yer edindiğini kaydeden Baran, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: "Turizm bizim bacasız sanayimiz. Turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu yıl yabancı turist sayısında da artış var, turizm bölgelerindeki doluluk oranları da üst seviyelerde. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın zamanı turizm sezonuna denk geliyor. Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım. Üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım."

"EKONOMİYE ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE PLANLAMALI"

Turizm dışındaki sektörlerde esnaf ve tüccarların iş hacimlerini etkileyen uzun bayram tatillerinin çalışanların da işe yönelik konsantrasyonlarını bozduğunu kaydeden ATO Başkanı Baran, "Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı" dedi.