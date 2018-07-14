"Kur baskısı nasıl frenlenecek?" Başkan Erdoğan, son nokyayı koydu

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Kur baskısını, mili parayla ticaret frenler" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİDE SÖYLEM BİRLİĞİ ÖNEMLİ"

Başkan Erdoğan, "Makro ve mikro ekonomik dengeler anlamında hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz. Bu hususta kararlılık önemli. Ekonomide söylem birliği de çok önemli. Her ağızdan ayrı bir ses çıkmamalı. Olumsuzluklara fırsat vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

"ALIŞVERİŞİ MİLLİ PARALARLA YAPTIĞIMIZ ORANDA KUR BASKISI DA AZALACAK"

Erdoğan, "Kur baskısı sadece Türkiye için değil, her yer için geçerli. Kur baskısı denen olayı frenleyebilecek olan en iyi araçlardan biri, uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapmaktır. Bunu Rusya ile konuştuk, kısmen başladık. İran ile kısmen başladık. Çin ile de konuşuyoruz. Ticaret Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konudaki görüşmeleri çok önem arz ediyor. Alışverişi milli paralarla yaptığımız oranda kur baskısı da azalacaktır. Ama bunu tümüyle sıfırlamak tabii ki mümkün değildir" dedi.