Kumar operasyonu!

EDİNİLEN bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak'ın Bayındır, Yenimahalle'nin Yuva ve Yakacık, Etimesgut'un Yapracık ile Çankaya'nın Yakubabdal mahallelerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 81 bin 30 lira, 3 televizyon, 1 pos cihazı, 1 projeksiyon, 8 hesap makinesi, 3 tombala makinesi ile çok sayıda tombala kartı ve oyun pulu ele geçirildi.
Kumar oynadıkları tespit edilen 175 kişiye 79 bin 450 lira para cezası uygulandı. Kumar oynatılan ev ve iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.
"Kumar için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alınan Y.K, G.G. ve S.Ş'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
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