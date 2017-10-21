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Kumar operasyonu!

Ankara Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 175 kişiye 79 bin 450 lira para cezası uygulandı

Kumar operasyonu!

Ankara Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 175 kişiye 79 bin 450 lira para cezası uygulandı

21 Ekim 2017 Cumartesi 21:47
Kumar operasyonu!
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EDİNİLEN bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak'ın  Bayındır, Yenimahalle'nin Yuva ve Yakacık, Etimesgut'un Yapracık ile Çankaya'nın  Yakubabdal mahallelerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 81 bin 30  lira, 3 televizyon, 1 pos cihazı, 1 projeksiyon, 8 hesap makinesi, 3 tombala  makinesi ile çok sayıda tombala kartı ve oyun pulu ele geçirildi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 175 kişiye 79 bin 450 lira para cezası  uygulandı. Kumar oynatılan ev ve iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

"Kumar için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alınan Y.K, G.G.  ve S.Ş'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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AnkaraKumarOperasyon
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