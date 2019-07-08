Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Sıla' açıklaması

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın yaz konserleri kapsamında 16 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek konsere şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada, sanatçının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı mitingine katılmamasını hatırlatan paylaşımlar yapıldı, bakanlığın şarkıcı ile anlaşması eleştirildi. ​Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tepkiler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Ersoy, "Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız" dedi. Şarkıcı Sıla ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.