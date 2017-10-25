Külliye’de faizlere fren zirvesi

BANKALARIN yüzde 18'lere varan faiz yarışına el koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bankalar zirvesi yaptı. Zirveye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı-Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın başta olmak üzere sektör temsilcileri ve ilgili bürokratlar katıldı. Büyüme ve yatırımın önündeki en büyük engelin faiz yarışı olduğunu sık sık gündeme getiren Erdoğan, 52 bankaya "Türkiye'nin büyüyen ekonomisine destek verin" mesajı verdi. Ekonomideki bütün verilerin olumlu seyrettiğine dikkat çeken Erdoğan, enflasyonun nedeninin yüksek faizler olduğunu vurguladı.

Dünkü zirvede de yüksek faizlerin ekonominin önünde barikat olduğu belirtilerek, özellikle mevduat faizlerinin piyasa koşulları doğrultusunda makul seviyelere çekilmesi gerektiği vurgulandı.