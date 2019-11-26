Külliye iddiaları gündemden düşmüyor! İnce'den bir açıklama daha geldi

GÜNLERDİR konuşulan 'Saraya çıkan CHP'li' polemiğinin merkezindeki Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir dizi açıklama yaptı. İncei, "Yaşananlara rağmen göreceğiz Saray'a buradan ekmek çıkmayacaktır. Bu ülkeye yaptıkları kötülükler ortadadır" dedi.

"İDDİALARIN SORUMLUSU..."

İddialar karşısında direneceğini ifade eden İnce, "Her Cumhuriyet Halk Partili için, parti her şeyin önünde ve üstündedir. Partiyi korumak, partinin değerlerinin taşıyıcısı olmaktır. Ben değil, bütün partililer son birkaç günde istemediğimiz şeyleri yaşıyorsak bunun sorumlusu partide olup kendilerini partinin değerleriyle buluşturamamış insanlardır. Yaşananlara rağmen göreceğiz Saray'a buradan ekmek çıkmayacaktır. Bu ülkeye yaptıkları kötülükler ortadadır" dedi.

"AZİM VE KARARLILIKLA DİRENECEĞİM"

İnce, "Partimin temiz geleceği için partinin değerleriyle buluşamamış insanlarla nasıl mücadele edeceksem, bu güzel vatanı Saray düzenine teslim etmemek için de aynı azim ve kararlılıkla direneceğimi tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına grup toplantısında cevap verdi. Erdoğan, "Hiçbir CHP'liye genel başkanı olması konusunda telkinde bulunmadık, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başka ideal bir genel başkan olamaz" dedi. "Böyle bir görüşmemiz olmadı" diyen Erdoğan, "Bu külliye'ye giren araç da çıkan araç da bellidir. Giriş çıkışlarda hepsinin künyesi bellidir. Herhalde bunlar kendi merkezleri gibi sanıyorlar buraya. Hiçbir CHP'liye genel başkanı olması konusunda telkinde bulunmadık, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başka ideal bir genel başkan olmaz. CHP'nin başında kimin olduğundan bize ne. Bu konu CHP'ye oy verenleri delegelerini alakadar eder. Olmayan bir şeyi ortaya atan gazeteciyi mazur görebiliriz. Bizden özür dilemiş. Peki bu iddianın üstüne tüy diken genel başkanı ne yapacağız. İddia o kadar saçma ki. Konuyla ilgili açıklamayı arkadaşlarıma yaptırdım. Kılıçdaroğlu herkes konuşuyor Erdoğan neden konuşmuyor diyerek seviyeyi düşürdü. Meselenin dallanıp budaklanmasının üzerine çıkıp makamımı ortaya koydum. Ama o çıkıp hata ettim diyemedi" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi ve haberin kaynağını Talat Atilla olarak gösterdi. Talat Atilla da haberi CHP'nin içinde bir isimden aldığını ve haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyit ettiğini söyledi.