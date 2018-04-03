Külliye'de kritik görüşme! Erdoğan ile Putin...

TÜRKİYE-Rusya-İran liderler zirvesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışı için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Temel atma töreni sonrası iki lider baş başa görüşmeye geçti.

Putin'den S-400 açıklaması



Putin yaptığı açıklamada, 'Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Mosova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir.



GÖRÜŞME ÖNCESİ ERDOĞAN'DAN RUSÇA TWEET



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusça ve Türkçe olarak paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin 30 yıllık hayali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin kalkınması ve Rusya ile enerji iş birliğimiz adına tarihi bir yatırımdır. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan paydaşlara teşekkür ediyor, tüm yetkililerimizi tebrik ediyorum. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni 2023 itibariyle işletmeye alma hedefimiz doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki iş birliğimizi de her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız."

