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Kullanmadım dediği "ByLock"ta sohbet grubu bile varmış

Malatya'da, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan karı kocaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. ByLock kullanmadığını iddia eden sanık Talat İ'nin sohbet grubu olduğu ortaya çıktı

Kullanmadım dediği "ByLock"ta sohbet grubu bile varmış

Malatya'da, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan karı kocaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. ByLock kullanmadığını iddia eden sanık Talat İ'nin sohbet grubu olduğu ortaya çıktı

16 Kasım 2017 Perşembe 14:25
Kullanmadım dediği "ByLock"ta sohbet grubu bile varmış
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MALATYA'DA, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan karı koca, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu  yargılanan Talat İ. ile tutuksuz yargılanan eşi Ö.B.İ. ile avukatları hazır  bulundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu  belirtilen sanıklar, haklarındaki tanık beyanları ve suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Talat İ, "ByLock"u incelemek için indirdiğini, programa giriş  yapamayınca eşinin de telefonuna indirmeye çalıştığını iddia ederek, "ByLock'u  telefonuma indirdim ancak programı kuramadım." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme başkanı Hasan Çınar ise sanığa, "Mahkemeye ulaşan raporlara  göre ByLock'u indirmişsin hem de program aktive edilmiş görünüyor. Sohbet grubun  bile var." diye tepki gösterdiği sanık Talat İ, "Programı kullanmadım, iddiaları  kabul etmiyorum, suç işlemedim." savunmasını yaptı.

Sanık Ö.B.İ ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve  tahliyesini talep etti.

Mütalaasını yapan duruşma savcısı, sanıkların "ByLock" kullanıcısı  olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye  olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyetince, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilirken, tutuklu yargılanan Talat İ.  tutuklu geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Ö.B.İ'nin ise hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrol kararının devamı  kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaSilahlı Terör örgütüSuçBylock
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