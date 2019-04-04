YSK yayımladığı genelgeyle oyların nasıl geçersiz sayılacağını açıklamıştı. Buna göre oyların geçersiz sayılacağı haller şöyle:
- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları YSK tarafından geçersiz sayılıyor.
- Oyların geçersiz sayılması nedenlerinden biri de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.
- Hiçbir yerine “evet” ya da “tercih” mührü basılmamış oy pusulaları.
- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış “tercih” veya “evet” mührü basılan oy pusulaları.
- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.
- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.
- “Tercih” veya “evet” mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.
- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.
- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.
Tek zarflarda durum nasıl işliyor?
- Seçmen, zarfında iki farklı muhtara da oy kullanmışsa, sadece muhtarlık oyu geçersiz sayılacak.
- Büyükşehir belediyesi adayı, ilçe belediye başkan adayı ve ilçe meclis üyesi adaylarına tercih yapılıp, muhtarlara yapılmadıysa, sadece muhtarlık oyu geçersiz sayılır.
- Seçmen adaylardan hangisine oy kullanmadıysa, o pusula geçersiz sayılır. Diğer pusulalar veri girişine geçerli olarak yansır.
- Pusulalarda, birden fazla mühür varsa sadece o pusula geçersiz sayılır. Diğer pusulalar geçerli oy olarak veri girişi yapılır.
Kullanılan oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır?
Geçersiz oylarla ilgili itirazlar her seçimde olduğu gibi bu seçimde de tartışmaların odak noktası haline geldi. İstanbul’da bazı ilçelerde ilçe seçim kurulları tarafından geçersiz oyların yeniden sayılması kararı hangi şartlarda oy pusulalarının geçersiz sayıldığı sorularını bir kez gündeme getirdi.
YSK yayımladığı genelgeyle oyların nasıl geçersiz sayılacağını açıklamıştı. Buna göre oyların geçersiz sayılacağı haller şöyle: