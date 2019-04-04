Kullanılan oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır?

YSK yayımladığı genelgeyle oyların nasıl geçersiz sayılacağını açıklamıştı. Buna göre oyların geçersiz sayılacağı haller şöyle:

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları YSK tarafından geçersiz sayılıyor.

- Oyların geçersiz sayılması nedenlerinden biri de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Hiçbir yerine “evet” ya da “tercih” mührü basılmamış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış “tercih” veya “evet” mührü basılan oy pusulaları.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

- “Tercih” veya “evet” mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

Tek zarflarda durum nasıl işliyor?

- Seçmen, zarfında iki farklı muhtara da oy kullanmışsa, sadece muhtarlık oyu geçersiz sayılacak.

- Büyükşehir belediyesi adayı, ilçe belediye başkan adayı ve ilçe meclis üyesi adaylarına tercih yapılıp, muhtarlara yapılmadıysa, sadece muhtarlık oyu geçersiz sayılır.

- Seçmen adaylardan hangisine oy kullanmadıysa, o pusula geçersiz sayılır. Diğer pusulalar veri girişine geçerli olarak yansır.

- Pusulalarda, birden fazla mühür varsa sadece o pusula geçersiz sayılır. Diğer pusulalar geçerli oy olarak veri girişi yapılır.