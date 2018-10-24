Kulisleri sarsan söylenti! Bahçeli, Erdoğan'a 6 kişinin ismini verdi

YEREL seçimlerde ittifak yapmaları beklenen AK Parti ve MHP'den peş peşe gelen açıklamalar siyaset arenasında deprem etkisi yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin yerel seçim öncesi karşılıklı açıklamalarla 'ittifak yok' mesajı vermesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

"BAHÇELİ, 6 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ"

Herkes bu sürece gelinmesinin sebeplerini merak ederken Hürriyet yazarı Hande Fırat, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. MHP'li bir kaynağından çok önemli bilgiler aldığını belirten Fırat, MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyorlar" diyerek 6 kişinin ismini verdiğini öne sürdü.

İşte Hande Fırat'ın yazısındaki ilgili kısım;

İddiaya göre Bahçeli son görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Yanınızdaki altı isim işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyor" dedi ve bu altı ismi tek tek saydı. MHP'li kaynağım, benimle de paylaştığı altı üst düzey ismin iki partinin işbirliğini bozmak için çaba sarf ettiğine inanıyor. Bu isimleri önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayıp açıklamayacaklarını göreceğiz.

Asıl merak edilen ise karşılıklı eleştiriler, görüş ayrılıkları, sert açıklamaların ardından iki liderin devam edecek mesajı verdiği Cumhur İttifakı'nın parlamentoda nasıl çalışacağı... MHP'li üst düzey yönetici, "Memleket meselelerinde, Türkiye'nin beka sorununda MHP her zamanki politikalarını devam ettirir" dedi.