Kulisleri sallayan bomba iddia! İstifa etmezlerse...

AK Parti’de Mart 2019 yerel seçimlerini beklemeden görevlerini bırakmaları istenen altı belediye başkanından İstanbul, Düzce ve Niğde’de değişim gerçekleşirken, Ankara, Balıkesir ve Bursa belediye başkanlarından beklenen istifa açıklamasının gelmemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının sabrını taşırdı.

Söz konusu belediye başkanlarıyla ilgili söylemlerini sertleştiren Erdoğan, Polonya’dan dönüşünde uçakta “Direnirlerse ne olacak” sorusuna, “Öyle bir yola tevessül etmelerini düşünmek istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur” yanıtını vermişti. Erdoğan, dün de Nijerya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında, soru üzerine belediye başkanlarına, “istifaları bekliyorum” mesajını yineledi.



‘MAKUL SÜRE’ TANINDI

Erdoğan, belediye başkanlarının durumunun görüşüldüğü son MKYK’da, “istifa edecekler” diyerek, üç belediye başkanıyla ilgili karardan dönüş olmayacağının altını çizmiş, MKYK’da istifa açıklamaları için “makul bir süre” beklenmesi, aksi durumda gerekenin yapılması görüşü benimsenmişti. Bu çerçevede Ak Parti’den ihraç edilmeleri durumunda “bağımsız belediye başkanı” olarak görevlerini sürdürebilecekleri için, söz konusu başkanların, İçişleri Bakanlığı soruşturmasıyla görevden alınmaları yoluna gidileceği konuşulurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu süreci 2 günde tamamlayabilecekleri bilgisini kurulla paylaştığı öne sürüldü.

‘HALLEDERİZ’

Ak Parti kaynaklarının aktardığı iddiaya göre son MKYK’da belediye başkanlarının istifalarının konuşulduğu sırada Erdoğan, Soylu’ya “dosyalar hazır mı” sorusunu yöneltti. Soylu da, “Hazır efendim. Talimat vermeniz halinde iki günde hallederiz” yanıtını verdi.



Soylu, önceki gün TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde de iktidar muhalefet ayrımı olmaksızın belediyelerle ilgili özel teftişe başlayacaklarını açıklamıştı. Soylu, “Yolsuzluk yapan kim olursa olsun, kanuna aykırı davranan her kim varsa, belediye başkanıdır, x’tir, y’dir, z’dir, yetkimiz dahilinde gözünün yaşına bakmayız. Bu saatten sonra muhalefet belediyeleri de iktidar belediyeleri de nasıl gözünün yaşına bakmayacağımızı görecekler” ifadelerini kullanmıştı.



ÜÇ BAŞKAN GÖRÜŞTÜ MÜ?

Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “çizdiği” üç belediye başkanının, geçtiğimiz hafta bir araya geldiği iddiası konuşuluyor. Balıkesir ve Bursa belediye başkanlarının Marmara Belediyeler Birliği toplantısında bir araya gelmelerinin ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bir araya geldikleri ve üçlünün strateji değerlendirmesi yaptığı kulislerde dillendiriliyor.



GÖKÇEK’İN İSTİFASI AN MESELESİ

20 EKİM’İN SIRRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifasını istedikleri belediye başkanlarının istifa etmemeleri durumunda gereğinin yapılacağına ilişkin sözlerinin ardından gözler yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’e çevrildi. Başkent kulislerinde Gökçek’in bugün istifa edebileceği konuşulurken, Gökçek için 20 Ekim’in çok özel bir gün olduğu, bu nedenle de istifa etmeyeceğini söyleyenler de var.



Gökçek ile eşi Nevin Gökçek’in doğum günü olan 20 Ekim, aynı zamanda iki ismin evlilik yıl dönümü. Gökçek’in 1991’de Refah Partisi’nden Ankara milletvekili olarak seçildiği tarih de 20 Ekim’e denk geliyor. 1948 doğumlu Gökçek bugün 69 yaşına girecek.



YAN SALONDAYDI

Erdoğan, dün düzenlediği basın toplantısında belediye başkanlarının istifasına ilişkin, “Şu an için üç belediye başkanımız istifa etti. Üç başkan daha var. İnanıyorum istifa hazırlığı içindeler” dedi. Aynı saatlerde Külliye’de Gökçek’in Nijerya Cumhurbaşkanı onuruna verilen yemeğe katılmak üzere yan salonda bulunması dikkati çekti. l ANKARA Milliyet



UĞUR’DAN ‘VEDA’ GİBİ KONUŞMA:

İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kentteki temel atma töreninde veda gibi bir konuşma yaptı. Uğur’un dün Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde yapılacak yaşam merkezinin temel atma töreninde istifasını açıklaması bekleniyordu. Ancak, ağzından ‘istifa’ kelimesi çıkmayan Uğur, “İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, veda da. Balıkesir için, ülkem için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Uğur, “Veda gibi bir konuşma yaptınız. Bu istifa ettiğiniz anlamına mı geliyor?” sorusu üzerine “Soru almıyorum. Konuşacaklarımı söyledim” diye yanıt verdi.