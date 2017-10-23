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Kulisleri sallayan bomba iddia: İstifa etmeyeceğini Başbakan'a iletti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifa etmeyeceğini Başbakan'a ilettiğini duyurdu. Şimdi gözler, Altepe'nin saat 16.00'da yapacağı açılış konuşmasında

Kulisleri sallayan bomba iddia: İstifa etmeyeceğini Başbakan'a iletti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifa etmeyeceğini Başbakan'a ilettiğini duyurdu. Şimdi gözler, Altepe'nin saat 16.00'da yapacağı açılış konuşmasında

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:13
Kulisleri sallayan bomba iddia: İstifa etmeyeceğini Başbakan'a iletti
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HÜRRİYET yazarı  Abdulkadir Selvi, AK Parti'de yaşanan istifa krizi hakkında konuştu. Selvi,  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı  Recep Altepe'nin istifa etmeyeceğini Başbakan  Binali Yıldırım'a ilettiğini söyledi. Açıklamanın ardından gözler,  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı  Recep Altepe'nin, bugün saat 16.00'da yapılacak açılış töreninde yapacağı açıklamaya çevrildi.

"GÖKÇEK, SON KEZ GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

CNN TÜRK yayınında konuşan Selvi,  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek'in istifasının kesin olduğunu fakat Gökçek'in son bir kez  Cumhurbaşkanı ve  AK Parti Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi.

"ALTEPE, İSTİFA ETMEYECEĞİNİ BAŞBAKAN'A İLETTİ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı  Recep Altepe'nin ise istifa etmeyeceğini Başbakan'a ilettiğini söyleyen Selvi,  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı  Edip Uğur süreçin ise kendi iradesi doğrultusunda geliştiğini ifade etti.

"İSTİFA SÜRECİ AK PARTİ'YE ZARAR VERDİ"

Bu sürecin uzamasının ise  AK Parti'ye zarar verdiğini kaydeden Selvi, istifa süreçlerinin bu ay sonunda gerçekleşmezse  AK Parti'nin yeniden bir durum değerlendirlemesi yapacağını söyledi.

GÖZLER BUGÜNKÜ AÇILIŞ KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

Gözler bugün istifası istenen  Bursa Belediye Başkanı  Recep Altepe'nin saat 16.00'da merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine çevrildi. Altepe'nin, buradaki törene özel dostlarını da davet ettiği öğrenildi.

Ayrıca Başkan Altepe, twitter hesabından da "Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştireceğimiz törenimizi onurlandırmanızı diliyor, tüm dost ve hemşerilerimizi bekliyoruz" paylaşımını yaptı.

"GÖREVİMİNİN BAŞINDAYIM" DEMİŞTİ

Bosna Hersek'teki törenlere katıldıktan sonra geçen cuma günü  Türkiye'ye gelen  Recep Altepe,  Atatürk Havalimanı'nda istifası ile ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz.  Bursa'ya dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım" demişti.

Daha sonra  Bursa'ya gelen  Recep Altepe, hafta sonunu ailesi ve yakınlarının düğün törenine katılarak geçirmişti. Altepe, mesai arkadaşının oğlunun nikah töreninden çıkarken ise  DHA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu, "Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok abi yok. Yok abi öyle birşey yok. Sağol. Hayırlı Akşamlar" diyerek yanıtlamıştı.

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HürriyetRecep AltepeAbdülkadir SelviBursaPolitikaGüncel
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