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Kulisleri bunu konuşuyor! Erdoğan ile Gökçek...

Ankara kulislerinde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görüşmesi beklentisi hakim

Kulisleri bunu konuşuyor! Erdoğan ile Gökçek...

Ankara kulislerinde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görüşmesi beklentisi hakim

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:33
Kulisleri bunu konuşuyor! Erdoğan ile Gökçek...
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme randevusu üzerine bugün bu görüşmenin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; AK Parti'de istifası istenen belediye başkanları gündeminin bugünkü AK Parti MYK toplantısında da ele alınması bekleniyor. AK Parti MYK toplantısı bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

BURSA VE BALIKESİR'DEN 'GÖREVE DEVAM' MESAJLARI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin sözlerinin ardından, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları'ndan 'göreve devam' mesajları gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraRecep Tayyip ErdoğanMelih Gökçek
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