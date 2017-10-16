Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
16 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Kulisler sallayan iddia! Gökçek'in yerine 3 isim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda adını anmadan adeta nokta tarif ettiği, vakit geçirmeden görevi bırakması mesajı verdiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, bu hafta içinde, yüksek ihtimalle hafta başında istifasını açıklayacağı iddia edildi

Kulisler sallayan iddia! Gökçek'in yerine 3 isim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda adını anmadan adeta nokta tarif ettiği, vakit geçirmeden görevi bırakması mesajı verdiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, bu hafta içinde, yüksek ihtimalle hafta başında istifasını açıklayacağı iddia edildi

16 Ekim 2017 Pazartesi 07:53
Kulisler sallayan iddia! Gökçek'in yerine 3 isim...
banner404

AK Parti MYK’da, belediye başkanlarıyla ilgili değişim sürecinin en geç kasım başı itibariyle tamamlanacağının ifade edilmesinin ardından, kulislerde beklenen istifaların bu hafta peş peşe açıklanabileceği ifade ediliyor.
 
3 İSİM GÜNDEMDE 
Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; Erdoğan’ın son MKYK’da sorunlu belediyelerdeki değişim kararlılığını üyelere başıyla İçişleri ve Adalet Bakanları’nı işaret ederek, “istifa taleplerinin gereğini yapmazlarsa, biz gereğini yaparız” dediği öne sürülürken, bu kararlılık karşısında öncelikle gitmesi istenen belediye başkanlarının daha fazla direnç gösteremeyeceği belirtiliyor. Kulislerde Gökçek’in bir-iki gün içinde istifasını açıklayacağı öne sürülüyor. 
Gökçek’in yerine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ismi geçiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AK PartiMYKMkyk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece yarısı şok baskın! Hepsi yakalandı
Gece yarısı şok baskın! Hepsi yakalandı
7 milyon dolarlık operasyon
7 milyon dolarlık operasyon
ABD heyetiyle vize mesaisi
ABD heyetiyle vize mesaisi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim