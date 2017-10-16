Kulisler sallayan iddia! Gökçek'in yerine 3 isim...

AK Parti MYK’da, belediye başkanlarıyla ilgili değişim sürecinin en geç kasım başı itibariyle tamamlanacağının ifade edilmesinin ardından, kulislerde beklenen istifaların bu hafta peş peşe açıklanabileceği ifade ediliyor.



3 İSİM GÜNDEMDE

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; Erdoğan’ın son MKYK’da sorunlu belediyelerdeki değişim kararlılığını üyelere başıyla İçişleri ve Adalet Bakanları’nı işaret ederek, “istifa taleplerinin gereğini yapmazlarsa, biz gereğini yaparız” dediği öne sürülürken, bu kararlılık karşısında öncelikle gitmesi istenen belediye başkanlarının daha fazla direnç gösteremeyeceği belirtiliyor. Kulislerde Gökçek’in bir-iki gün içinde istifasını açıklayacağı öne sürülüyor.

Gökçek’in yerine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ismi geçiyor.