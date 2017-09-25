Kuleli’nin bahçesi paylaşılamıyor

ASKERİ okullar geçen yıl yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ardından 31 Temmuz tarihinde OHAL kapsamında çıkarılan 669 sayılı Kararname ile kapatıldı. Kapatılan liseler arasında, 1845 yılında kurulan Kuleli Askeri Lisesi de yer aldı. Boğaz'a nazır tarihi binası ve tam 180 dönümlük bahçesi ile İstanbul'un en güzel mevkisinde bulunan Kuleli Askeri Lisesi'nin kapatıldıktan sonra ne olarak kullanılacağı merak konusuydu. Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, geçtiğimiz 23 Nisan resepsiyonunda, Kuleli Askeri Lisesi binasının Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredileceğini söyledi.

‘SADECE BİNA'

Hürriyet Gazetesi’nden Ömer Erbil’in haberine göre;Ardından, Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Kuleli Askeri Lisesi tarihi binasının müze olarak tahsisi amacıyla 01 Ağustos 2017 tarihinde yerinde inceleme yapmak üzere bir araya geldiler. Tarihi okul binası ve bahçe heyetlerce gezildi. Toplantıda iki bakanlık yetkilileri neler yapılacağını ve nasıl bir yol izleneceğini konuşup talepleri masaya yatırdılar. Milli Savunma Bakanlığı, 23 bin 456 metrekarelik alana sahip tarihi bina ve girişinin tahsis edilebileceği, diğer alanların harp okullarına hazırlık sınıfı kapsamında rezerv alan olarak kullanılacağı, bakanlığa tahsisi edilmesi planlanan tarihi yapıda konuşlu bulunan santral, karanet, MEDAS, bilgi sistemleri gibi altyapı tesislerinin Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'nde kalacak diğer tesislere deplase edilmesi işleminin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılmasının uygun olacağı, elektirik, doğalgaz, su sistemlerinin yeniden projelendirme ve mevcut yolların genişletilmesi çalışmalarının maliyetinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üstlenilmesi yönünde görüş bildirdi.

‘BAHÇEYİ DE VERİN'

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ise tarihi binanın tüm bakım onarım ve restorasyon çalışmalarını üstlenebileceklerini belirterek, Kuleli Askeri Lisesi binası ile birlikte Atatürk Spor Salonu, aşağı lojman binası, misafirhane binası, yazlık kafetarya binası ve bahçesini kapsayan deniz kenarındaki 1350 metrekarelik yeşil alanı da talep ettiler. Ancak Milli Savunma Bakanlığı heyeti bu talebi kabul etmedi. Spor salonu ve lojman kısmın kullanılacağı, Boğaz'a açılan başka alan olmadığı için de bu talebin kabul edilemez olduğunu bildirdiler. İki heyet görüşmeyi tutanak altına alarak iki bakanın görüşmesi neticesinde tahsis işleminin yapılabileceğine karar verdiler.

NE OLACAK BU KULELİNİN BAHÇESİ

Sultan 2. Mahmud'un süvari birlikleri için inşa ettirdiği kışla, Kuleli Askeri Lisesi'nin ilk yapısıydı. Abdülmecid devrinde, 1843'te kışlanın yenisi inşa edildi. İki tarafına da kuleler yapıldığından kışlaya bu tarihten itibaren Kuleli Kışla denilmeye başlandı. Dönem dönem hastane olarak da kullanılan bina Sultan Abdülaziz devrinde, 1871'de ana duvarları kâgir, iç bölmeleri, tavan ve tabanları ahşap olarak iki kat halinde inşa edilerek, kışlanın bugünkü hali ortaya çıktı. 1925 yılında okul “Kuleli Askeri Lisesi” olarak bugünkü adını aldı. 1940'lı yıllarda yine hastane olarak kullanıldı. Lise II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, 1947'de tekrar İstanbul'a taşındı.