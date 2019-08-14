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'Kuleli Askeri Lisesi binası Araplara satıldı' iddiası

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin binasının Araplara satıldığını ileri sürdü.

GÜNDEM 14.08.2019, 14:57 Melike Temir
'Kuleli Askeri Lisesi binası Araplara satıldı' iddiası
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İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seymen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sürecinde kanun hükmünde kararname ile kapatılan tarihi Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığını öne sürdü.Seymen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi'nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiçbir şeyin kıymeti yok nazarlarında" ifadelerini kullandı.

#İYİ Parti #Kuleli Askeri Lisesi #Arap #Darbe girişimi
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