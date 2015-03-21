Kuduz alarmı

21 Mart 2015 Cumartesi 15:48
İlçeye bağlı Yatağan Mahallesi’nde ikamet eden 15 yaşındaki Veysel Dinçer isimli çocuk, besledikleri köpek tarafından ısırılınca babası tarafından hemen hastaneye götürüldü. Durumun haber verilmesi üzerine mahallede incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, köpekten aldıkları numuneden de yaptıkları tahliller sonucu kuduz olduğunu tespit ettiler.
Bunun üzerine mahalle karantina altına alınırken, hastanede tedavi altına alınan Veysel Dinçer ise, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yatağan Mahalle Muhtarı M. Şerif Yıldız, köylülerden Adil Dinçer’in kendisine oğlunun köpek tarafından ısırdığını söylemesi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne haber verdiğini ifade etti. Yıldız, “Adil arkadaşımızın çocuğunu köpek ısırıyor. Ardından çocuğunu alıp sağlık ocağına götürüyor. Oradan da Van Bölge, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nden arkadaşlar numuneyi Elazığ’a gönderdikten sonra gerekli önlemler alındı. Köyde yaklaşık 12 bin hayvan bulunmaktadır” dedi.
Gürpınar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ensari Yıldız ise, kendilerine haber gelir gelmez tedbir almaya başladıklarını söyleyerek, “Adil Bey kendisi bize başvurdu. Bize çocuğunun köpek tarafından ısırıldığını söyledi. Biz de veteriner arkadaşlarla gelip köyde köpekten numune alıp Elazığ’a gönderdik. Oradan bize laboratuar sonucu pozitif olarak gelince biz de gerekli önlemleri aldık. Kurumlara haber verdik. Köyün giriş ve çıkışlarına tabelalarımızı koyduk. Okul müdürüne çocuklara bilgi versin diye haber verdik. Önümüzdeki hafta içinde köyde aşı yapmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.
“ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY KÖY KARANTİNA ALTINDADIR”
Bir kedi veya köpeğin insanı ısırmasının kuduz belirtisi taşıdığını söyleyen Veteriner Hekim Hasan Birgül, “Köpek veya kedinin saldırgan durumunda ilk akla gelen kuduz vakasıdır. Biz köye geldiğimizde köpeğin öldüğünü, ölmeden önce ağzından salyalar aktığını belirtiler. Bunun üzerine köpeğin kafasını Elazığ’a gönderdiğimizde pozitif çıktı sonuç. Tüm tedbirleri almış durumdayız. Bu hafta içinde gelip aşılarımızı yapacağız. Önümüzdeki 6 ay köy karantina altındadır, gözetim altındadır. Günlük ya da haftalık rutin çalışmalarımız olacak. Tüm hayvan giriş ve çıkışları yasak şu anda” ifadelerini kullandı. Köpek tarafından ısırılan 15 yaşındaki Veysel Dinçer’in babası Adil Dinçer de, köpeğin kendilerine ait olduğunu ve son günlerde saldırganlaştığını fark ettiklerini söyledi. Dinçer, “Köpek oğlumun kalçasından ısırdı. Başka bir köpeği de ısırdı. Saldırgan olmuştu. Yoldan geçenlere saldırıyordu. Oğlumu ısırdığı zaman ben hemen sağlık ocağına götürdüm. Oradan Van’a götürdüler, tedavisini görüyor şu anda. Köpek de bir iki gün sonra öldü. Ben de hemen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne haber verdim” diye konuştu.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 14:48