Kuduz alarmı

İlçeye bağlı Yatağan Mahallesi’nde ikamet eden 15 yaşındaki Veysel Dinçer isimli çocuk, besledikleri köpek tarafından ısırılınca babası tarafından hemen hastaneye götürüldü. Durumun haber verilmesi üzerine mahallede incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, köpekten aldıkları numuneden de yaptıkları tahliller sonucu kuduz olduğunu tespit ettiler.

Bunun üzerine mahalle karantina altına alınırken, hastanede tedavi altına alınan Veysel Dinçer ise, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yatağan Mahalle Muhtarı M. Şerif Yıldız, köylülerden Adil Dinçer’in kendisine oğlunun köpek tarafından ısırdığını söylemesi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne haber verdiğini ifade etti. Yıldız, “Adil arkadaşımızın çocuğunu köpek ısırıyor. Ardından çocuğunu alıp sağlık ocağına götürüyor. Oradan da Van Bölge, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nden arkadaşlar numuneyi Elazığ’a gönderdikten sonra gerekli önlemler alındı. Köyde yaklaşık 12 bin hayvan bulunmaktadır” dedi.

Gürpınar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ensari Yıldız ise, kendilerine haber gelir gelmez tedbir almaya başladıklarını söyleyerek, “Adil Bey kendisi bize başvurdu. Bize çocuğunun köpek tarafından ısırıldığını söyledi. Biz de veteriner arkadaşlarla gelip köyde köpekten numune alıp Elazığ’a gönderdik. Oradan bize laboratuar sonucu pozitif olarak gelince biz de gerekli önlemleri aldık. Kurumlara haber verdik. Köyün giriş ve çıkışlarına tabelalarımızı koyduk. Okul müdürüne çocuklara bilgi versin diye haber verdik. Önümüzdeki hafta içinde köyde aşı yapmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

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